Загалом правила паркування у Польщі схожі з українськими, але є і певні відмінності, не знаючи яких, можна отримати штраф.

У Польщі діють аналогічні правила стоянки, як і в Україні: заборонено залишати машину там, де це не дозволено правилами - за таке можуть виписати штраф чи евакуювати або заблокувати автомобіль, а також заборонено займати паркувальні місця, призначені для людей з інвалідністю.

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Де можна, а де заборонено паркуватись у Польщі:

Не порушуючи правил, у Польщі можна паркуватися біля узбіч доріг, у дворах і навіть на газонах.

Парковка біля пішохідного переходу зазвичай заборонена на відстані 10 м до і після нього, однак на дорогах, які мають дві та більше смуг, дозволено залишати машину прямо за переходом. Парковка на відстані 15 м до і після «острівця небезпеки» заборонена. Не можна залишати машину також на самому острівці

На зупинках громадського транспорту та у 15 метрах від них (якщо є знак зупинки транспорту) паркуватися не можна.

Проти руху можна паркуватися тільки всередині міст на дорогах з низькою інтенсивністю руху

Парковка на газоні у Польщі дозволена, однак є нюанс: у країні штрафують не за саму стоянку на газоні, а за пошкодження трави. Тобто якщо вона вже витоптана (чи трави майже немає), там можна паркуватися. Також дозволено паркуватися взимку, якщо трава покрита щільним шаром снігу

Парковка на тротуарі дозволена для машини вагою до 2,5 тонн, важливо лишати для руху пішоходів не менше 1,5 метрів. Заїжджати на тротуар для паркування заднім ходом забороняється;

Не можна залишати машину на відстані 10 метрів до та після перехрестя. Проте у Польщі є поняття внутрішньої дороги - місця перетину з такою дорогою не вважаються перехрестям.

Парковка задом до будівель — прямої заборони на неї немає, однак знаки, які забороняють це, подекуди зустрічаються, аби люди не дихали вихлопними газами.

Що ще треба знати про парковки у Польщі:

Існують платні та безкоштовні паркінги. Часто безкоштовно припаркуватись можна у торгових центрах на кілька годин, чи виділених місцях у певні години дня. Багато платних парковок у вихідний день і після 18 чи 20 годин стають безкоштовними.

Зазвичай в історичній частині польських міст залишити машин вдасться тільки за гроші. У деяких містах також діють паркувальні зони зі своїми тарифами на паркування. Чим далі від центру, ти дешевше обійдеться парковка.

На парковці слід відразу заплатити за стоянку. Це можна зробити через паркомат або мобільні застосунки.