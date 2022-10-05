Соответствующий законопроект представлен в мэрию. Однако у него есть много возражений.

Автомобиль или грузовик, припаркованный на велосипедной дорожке или тротуаре, заставляют велосипедистов их объезжать – а это опасно.

Депутат городского совета Нью-Йорка продвигает законопроект, который предоставит гражданским лицам право сообщать о нарушении правил на велосипедных дорожках, а также о транспортных средствах, блокирующих въезды или выезды из школьных зданий, тротуаров и пешеходных переходов. Жители Нью-Йорка, которые предоставят доказательства нарушения правил парковки, смогут заработать 25% от предложенного штрафа в 175 долларов. Правда, прежде Министерство транспорта пересмотрит доказательства, чтобы определить, действительно ли было нарушение.

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Это предложение является очередной попыткой большого города США сделать дороги более безопасными для пешеходов и велосипедистов, одновременно поощряя жителей искать альтернативные виды транспорта. Но это также вызывает вопрос о способе достижения этих целей.

Например, представитель полиции Нью-Йорка выразил обеспокоенность тем, что предложенный закон может привести к насильственным конфликтам между водителями и гражданскими лицами, сообщающими о незаконно припаркованных автомобилях.

В 2022 финансовом году в Нью-Йорке количество смертей пешеходов и велосипедистов несколько снизилось, хотя эта цифра остается стабильной на уровне примерно 115 и 20 смертельных исходов за год. Согласно отчету мэра, еще 17 человек погибли на электровелосипедах и электрических скутерах – это втрое больше, чем годом ранее.

За последние годы Нью-Йорк принял меры, чтобы сделать свои улицы более безопасными для всех пользователей. Это пилотная программа по установке ограничителей скорости на городские транспортные средства, чтобы водители не превышали ограничение скорости. Отдельно в штате рассматривается законопроект, который позволит установить камеры на велодорожках для фиксации нарушителей. Согласно отчету мэра, в 2022 финансовом году Нью-Йорк добавил защищенных велосипедных дорожек почти на 32 милях, что является рекордом. Но этот прогресс не соответствует обещанию мэра Эрика Адамса установить 300 миль защищенных полос за время его пребывания в должности.