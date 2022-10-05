Відповідний законопроєкт поданий у мерію. Однак у нього є багато заперечень.

Автомобіль або вантажівка, припарковані на велосипедній доріжці або тротуарі, змушують велосипедистів їх об’їжджати — а це небезпечно.

Депутат міської ради Нью-Йорка просуває законопроект, який надасть цивільним особам право повідомляти про порушення правил на велосипедних доріжках, а також про транспортні засоби, які блокують в’їзди чи виїзди зі шкільних будівель, тротуарів і пішохідних переходів. Жителі Нью-Йорка, які нададуть докази порушення правил паркування, зможуть заробити 25% від запропонованого штрафу в 175 доларів. Щоправда, перед тим Міністерство транспорту перегляне докази, щоб визначити, чи справді було порушення.

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Ця пропозиція є черговою спробою великого міста США зробити дороги безпечнішими для пішоходів і велосипедистів, водночас заохочуючи жителів залишати свої автомобілі вдома та шукати альтернативні види транспорту. Але це також викликає питання щодо способу досягнення цих цілей.

Втім, представник поліції Нью-Йорка висловив стурбованість тим, що запропонований закон може призвести до насильницьких конфліктів між водіями та цивільними особами, які повідомляють про незаконно припарковані автомобілі.

У 2022 фінансовому році в Нью-Йорку кількість смертей пішоходів і велосипедистів дещо знизилася, хоча ця цифра залишається стабільною на рівні приблизно 115 і 20 смертельних випадків на рік. Згідно зі звітом мера, ще 17 людей загинули на електровелосипедах і електричних скутерах — це втричі більше, ніж роком раніше.

За останні роки Нью-Йорк вжив заходів, щоб зробити свої вулиці безпечнішими для всіх користувачів. Це пілотна програма встановлення обмежувачів швидкості на міські транспортні засоби, щоб водії не перевищували обмеження швидкості. Окремо в штаті розглядають законопроект, який дозволить встановити камери на велодоріжках для фіксації порушників. Згідно зі звітом мера, у 2022 фінансовому році Нью-Йорк додав майже 32 милі захищених велосипедних доріжок, що є рекордом. Але цей прогрес не відповідає обіцянці мера Еріка Адамса встановити 300 миль захищених смуг під час його перебування на посаді.