Женщина из Греции получила самый дорогой штраф за парковку в мире, муниципалитет острова Родос требует от нее 6 648 444 евро за нарушение правил парковки.

Об инциденте несколько дней назад сообщила местная газета Rodiaki из Родоса. Сообщение о выплате в миллионы евро поступило женщине в июне. Когда она открыла конверт и увидела штраф, то чуть не потеряла сознание.

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Согласно отчету, женщина сначала подумала, что сумма составляет 6 648 евро, что все равно вызвало большой шок, поскольку минимальная зарплата в Греции составляет лишь 713 евро. Когда она поняла, что цифра еще больше – 6,6 миллиона евро, она поняла, что это не может быть ничем иным, как ошибкой.

Могу ли я заплатить наличными?

На следующий день женщина посетила муниципалитет, чтобы заплатить штраф. Там она показала парковочный талон работнику и сказала, что ее кредитной картой нельзя будет рассчитаться, поэтому хочет рассчитаться наличными.

Это была шутка из примечания о том, что все штрафы свыше 100 евро нужно оплачивать картой. Как вы можете представить себе, работник был ошеломлен суммой, написанной в документах. Он немедленно заверил женщину, что это действительно была ошибка, сэкономив ей 6,6 миллиона евро.