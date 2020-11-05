На острове Астипалея будет использоваться только экологически чистый транспорт: электрокары, электромотоциклы, электроскутеры и электровелосипеды. Этому будет способствовать VW Group.

VW Group объявила сегодня о подписании меморандума с правительством Греции, о превращении одного из средиземноморских островов страны. Астипалея должна стать первым местом для "климатически нейтральной мобильности" и для этого 1500 автомобилей с ДВС на острове заменят на 1000 электрокаров, хотя сделка выходит за рамки простой замены электромобилей.

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Программа сотрудничества продлится шесть лет. Она не только принесет на остров приплыв электромобилей, но и предложит круглогодичную полностью электрическую услугу совместного проезда, как часть новой “передовой транспортной системы”.

Сегодня на острове, который занимает 100 квадратных километров в Эгейском море, действует ограниченная система общественного транспорта – два автобуса курсируют на небольшой территории. В планах – предложить электроскутеры, которые предоставляет SEAT, вместе с электромобилями и батарейными мотоциклами и велосипедами. VW также электрифицирует коммерческие и коммунальные транспортные средства, такие как полицейские машины, машины скорой помощи и другие правительственные машины.

Остров, который принимает 72 000 туристов в год, плюс имеет около 1300 жителей, генерирует большую часть своей энергии из ископаемого топлива. В рамках программы партнерства между средиземноморской страной и автопроизводителем предусмотрено, что основными источниками энергии острова станут солнце и ветер. Программа также предусматривает развертывание сети зарядных станций Elli от Volkswagen – она будет включать 230 частных и государственных портов зарядки, поскольку остров надеется стать местом для устойчивого туризма. Эта программа является первым шагом.

VW Group имеет амбициозный план представить к концу десятилетия 75 новых электрических моделей, одновременно инвестируя значительные средства в электрическую мобильность. Автопроизводитель планирует стать "нейтральным к климату" к 2050 году, согласно обязательствам Парижского соглашения – глобального договора о борьбе с изменением климата. Проект Astypalea – это возможность понять, что возможно с помощью этих новых технологий и услуг, говорят в VW Group. Подробная информация о стоимости, финансировании и времени его начала еще не доступна



Фото: Астіпалея – розумний, чистий острів / Volkswagen AG