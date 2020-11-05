На острові Астіпалея буде використовуватись лише екологічно чистий транспорт: електрокари, електромотоцикли, електроскутери й електровелосипеди. Цьому сприятиме VW Group.

VW Group оголосила сьогодні про підписання меморандуму з урядом Греції, щодо перетворення одного із середземноморських островів країни. Астіпалея повинна стати першим місцем для “кліматично нейтральної мобільності” і для цього 1500 автомобілів з ДВЗ на острові замінять на 1000 електрокарів, хоча угода виходить за рамки простої заміни електромобілів.

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Програма співробітництва триватиме шість років. Вона не лише принесе на острів приплив електромобілів, але й запропонує цілорічну повністю електричну послугу спільного проїзду, як частину нової “передової транспортної системи”.

Сьогодні на острові, який займає 100 квадратних кілометрів в Егейському морі, діє обмежена система громадського транспорту – два автобуси курсують на невеликій території. У планах – запропонувати електроскутери, які надає SEAT, разом з електромобілями та батарейними мотоциклами і велосипедами. VW також електрифікує комерційні та комунальні транспортні засоби, такі як поліцейські машини, машини швидкої допомоги та інші урядові машини.

Острів, який приймає 72000 туристів на рік, плюс має приблизно 1300 жителів, генерує більшу частину своєї енергії з викопного палива. У рамках програми партнерства між середземноморською країною та автовиробником передбачено, що основними джерелами енергії острова стануть сонце та вітер. Програма також передбачає розгортання мережі зарядних станцій Elli від Volkswagen – вона включатиме 230 приватних та державних портів зарядки, оскільки острів сподівається стати місцем для стійкого туризму. Ця програма є першим кроком.

VW Group має амбіційний план представити до кінця десятиліття 75 нових електричних моделей, одночасно інвестуючи значні кошти в електричну мобільність. Автовиробник планує стати “нейтральним до клімату” до 2050 року, згідно із зобов'язаннями Паризької угоди – глобального договору про боротьбу зі зміною клімату. Проект Astypalea – це можливість зрозуміти, що можливо за допомогою цих нових технологій та послуг, кажуть у VW Group. Детальна інформація про вартість, фінансування та час його початку ще не доступні



Фото: Астіпалея – розумний, чистий острів / Volkswagen AG