У поліції Нью-Йорка з’явилася нова технологія боротьби з порушниками паркування: інноваційний пристрій під назвою Barnacle просто закриває лобове скло і знерухомлює транспортний засіб до сплати штрафу.

В такий спосіб Департамент поліції згаданого мегаполіса розпочав протидіяти незаконному паркуванню машин, незалежно від їх розміру, типу та форми власності. Кажуть, вийшло результативно, але є нюанси.

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Як показала практика експериментального впровадження, це значно ефективніший засіб від традиційного механічного блокувальника коліс. Тепер ця технологія набуває поширення в інших містах США. Втім, експерти вважають, що цей успіх у поліцейських тимчасовий.

Новий пристрій нагадує валізу. Для блокування автомобіля її розгортають як книжку і розміщують на поверхні лобового скла.

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Оператор запускає механізм блокування і замикає пристрій ключем, як квартиру. Все – машина заблокована.

Зняти чи відірвати цей пристрій від скла важко, але нічого неможливого не буває – на кожен винахід знайдуться майстри, котрі знайдуть рішення. Новий блокувальник – не виняток.

Їхати із закритим лобовим склом ніхто не збирається – огляд практично перекрито. Жовта пластикова коробка не лише перекриває огляд, але й попереджає інших водіїв, що стоянка у цьому місці заборонена.

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У розгорнутому операційному режимі у пристрої спрацьовує двигун та дві присоски, по одній з кожної "сторінки". Вони присмоктуються до скла чи при розблокуванні від’єднуються від його поверхні.

Оператору достатньо розгорнути пристрій в робочий режим та почекати, поки дві гігантські присоски прилипнуть до скла за допомогою автономної помпи.

Там вони створюють тиск близько 500 кілограмів, що саморегулюється. Це пов’язано з довколишньою температурою, відповідно до якої система автоматично регулює тиск.

Якщо на звичайний колісний блокувальний пристрій для установки на колесо потрібно 3-4 хвилини, то монтаж Barnacle на лобове скло займає лише 20-30 секунд.

По-перше, він безпечніший і швидший. По-друге, його інноваційна технологія ефективніша, дозволяє передавати дані про розташування GPS у реальному часі. Крім того, якщо хтось намагається піти з цим пристроєм або його від'єднати, поліція відразу отримує сигнал.

"Мушля" з лобового скла знімається за допомогою коду розблокування. Його водії отримують, зателефонувавши за вказаним номером телефону чи увійшов на сайт, реквізити та інструкція яких для покрокових дій розміщена на поверхні пристрою. Звісно, розблокування можливе лише після сплати штрафу 185 доларів.

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Але й тут, як й з колісним блокатором, вже розробляються рішення самостійного розблокування. Принаймні з півдесятка підказок механічного від'єднання пристрою від скла уже гуляє мережею. Так що твердження, що розблокування можливе лише після сплати штрафу та отримання коду, уже не актуальне.

Тепер хакери думають над тим, як знищити дані з чіпа Barnacle. Експерти вважають, що за цим діло не стане – зламають. Автомобільні хакери свого часу навчилися розкодовувати електронні замки та замки запалювання. Так що буде не тільки злам кодів, але й знищення інформації з чіпа пристрою.

На сьогодні в пристрої Barnacle той чіп завдає найбільше клопоту. З його допомогою поліція відстежує усі переміщення по GPS та реагує на інформацію про сплату штрафу. Втім, і це питання часу, вихід знайдеться, оскільки система захисту даних тут простіша від банківської, куди IT-майстри "невидимого фронту" вже ходять як на прогулянку.

Фото: Barnacle