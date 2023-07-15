Мерія французької столиці у боротьбі за скорочення забруднення мегаполісу планує запровадити більш високу плату за паркування для власників позашляховиків.

Мерія Парижу одноголосно проголосувала за підвищення тарифу для великих автомобілів. Поки новий цінник не озвучено, розмір плати мають обґрунтувати відповідно до габаритних розмірів позашляховика, його маси й потужності двигуна.

Депутати пояснюють таке рішення тим, що за останні чотири роки кількість позашляховиків у місті збільшилась на 60%. При цьому їх викиди у повітря набагато більші від звичайних легкових автомобілів.

Читайте також Які нові позашляховики мають найбільший рейтинг

За статистикою, частка позашляховиків сягнула 15% щодо зареєстрованих у столиці 1,15 млн приватних автомобілів. Є сподівання, що підвищення таких зборів зменшить "динаміку зростання парку автомобілів цієї групи та заохотить до володіння меншими автомобілями".

Орієнтовно нововведення запрацює не раніше 1 січня 2024 року. Нині відпрацьовується технологія визначень розмірних груп таких транспортних засобів і їх відповідності тарифній сітці.

Заступник мера міста Девід Белліард, який відповідає за громадський простір та політику мобільності, впевнений: "Позашляховики недоречні у міському середовищі. Тут немає ні ґрунтових стежок, ні гірських доріг… Позашляховики в Парижі абсолютно марні. Вони масивні і до того ж потребують надто багато ресурсів для виробництва".

Читайте також Парижани висловилися за заборону прокатних електросамокатів

З іншого боку у такого рішення є опоненти. Представник 40-мільйонної групи захисту водіїв d'Automobilistes П'єр Шассере запевняє: "Кількість позашляховиків збільшилася тому, що великі сім'ї купують їх через певні обставини. Це – сімейні автомобілі для поїздок на вихідні чи у відпустку. Нам прикро, що крихітна меншість міського населення вирішила зробити позашляховик символом боротьби із забрудненням навколишнього середовища".

Однак до протестів навряд чи дійде. Плату введуть. Тим паче, що це вже стало прикладом для наслідування. Міська влада Ліону також прийняла рішення про підвищення з наступного року плати за паркування в залежності від розміру, ваги автомобіля і потужності двигуна. На черзі Гренобль, де також вивчають це питання й готуються до прийняття аналогічного рішення.

З 1 січня 2024 року Париж розпочне наступ на власників позашляховиків, мовляв, екологічна шкода від тих “велетнів” надто велика. Фото: Оbservador