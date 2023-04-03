Мерія Парижа не подовжить угоду з прокатними компаніями, а от власними самокатами користуватись можна буде й надалі.

Майже 90% опитаних у Парижі громадян висловились за заборону користування прокатними електросамокатами на міських вулицях. Референдум пройшов у неділю, 2 квітня, французьке інформаційне агентство AFP.

Опитування пройшло за ініціативи мера Парижа Анн Ідальго. Коли мерія запровадить цю заборону, Париж стане першою європейською столицею, яка заборонила цей вид транспорту.

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Суттєвим аргументом для парижан на референдумі стала низка смертельних аварій, яка сталася останнім часом. Очікується, що з 31 серпня міська влада Парижа не продовжить контракти з трьома операторами самокатів - каліфорнійським Lime, амстердамським Dott і берлінським Tier. Натомість у цих компаніях вважають, що вони не мають відповідати за хаос на вулицях міста.

Цікаво, що заборона не торкнеться власників електросамокатів. Хоча лише в минулому році у Франції продали 700 тисяч таких засобів пересування. Щодня у Франції на орендованих електросамокатах здійснюється близько 100 тисяч поїздок у приблизно 200 населених пунктах країни.

Раніше у 2020 році електросамокати заборонили у Монреалі. А от міська влада Копенгагена спочатку наклала заборону на прокат у 2020 році, однак за рік скасувала її, посиливши правила користування орендними електросамокатами.