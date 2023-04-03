Мэрия Парижа не продлит соглашение с прокатными компаниями, а вот собственными самокатами пользоваться можно будет и дальше.

Около 90% опрошенных в Париже граждан высказались за запрет пользования прокатными электросамокатами на городских улицах. Референдум прошел в воскресенье, 2 апреля, сообщает французское информационное агентство AFP.

Опрос прошел по инициативе мэра Парижа Анн Идальго. Когда мэрия введет этот запрет, Париж станет первой европейской столицей, запретившей этот вид транспорта.

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Существенным аргументом для парижан на референдуме стал ряд произошедших в последнее время смертельных аварий. Ожидается, что с 31 августа городские власти Парижа не продлят контракты с тремя операторами самокатов - калифорнийским Lime, амстердамским Dott и берлинским Tier. В этих компаниях считают, что они не должны отвечать за хаос на улицах города.

Интересно, что запрет не коснется владельцев электросамокатов. Хотя только в прошлом году во Франции было продано 700 тысяч таких средств передвижения. Ежедневно во Франции на арендованных электросамокатах совершается около 100 тысяч поездок в примерно 200 населенных пунктах страны.

Ранее в 2020 году электросамокаты запретили в Монреале. А вот городские власти Копенгагена сначала наложили запрет на прокат в 2020 году, однако через год отменили его, усилив правила пользования арендными электросамокатами.