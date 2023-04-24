Американський журнал Car and driver опублікував рейтинг позашляховиків з найбільшим кліренсом, які до ступні на ринку США. Більшість з них присутні в Україні лише на вторинному ринку.

Достатній дорожній просвіт може запобігти пошкодженню дна чи агрегатів, які розміщені внизу автомобіля. Хоча офіційного процесу вимірювання немає, кліренс – це відстань від плоскої поверхні до найнижчої частини автомобіля. Але не варто думати, що, позашляховик чи кросовер з високим кліренсом може проїхати будь-яку перешкоду на своєму шляху. Для безпечного пересування по бездоріжжю потрібні великі кути в’їзду та з’їзду, а також правильна траекторія руху.

Також цікаво чи завжди автомобілю потрібен повний привід на бездоріжжі

Рейтинг позашляховиків з найбільшим кліренсом 2023 р:

Rivian R1S: до 37,8 см Mercedes G-класу: до 35 см Ford Bronco: до 33 см Jeep Wrangler: до 32,7 см Land Rover Range Rover: до 29,5 см Land Rover Defender: до 29,2 см Land Rover Discovery: до 28,2 см Land Rover Range Rover Sport: до 28,2 см Jeep Grand Cherokee і Grand Cherokee L: до 27,7 см Ford Expedition: до 26,9 см

У більшості автомобілів написано “до”, тому що максимальний кліренс доступний не зажди. У них змінний показник кліренсу, і найбільший використовується лише під час подолання важких дорожніх умов. На трасі автомобіль знижується, і його кліренс стає меншим.