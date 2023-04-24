Американский журнал Car and driver опубликовал рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом, которые доступны на рынке США. Большинство из них присутствует в Украине только на вторичном рынке.

Достаточный дорожный просвет может предотвратить повреждение днища или агрегатов, расположенных внизу автомобиля. Хотя официального процесса измерения нет, клиренс – это расстояние от плоской поверхности до самой низкой части автомобиля. Но не стоит думать, что внедорожник или кроссовер с высоким клиренсом может проехать любое препятствие на своем пути. Для безопасного передвижения по бездорожью требуются большие углы въезда и съезда, а также правильная траектория движения.

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Рейтинг внедорожников с крупнейшим клиренсом 2023 г.:

Rivian R1S: до 37,8 см Mercedes G-класса: до 35 см Ford Bronco: до 33 см Jeep Wrangler: до 32,7 см Land Rover Range Rover: до 29,5 см Land Rover Defender: до 29,2 см Land Rover Discovery: до 28,2 см Land Rover Range Rover Sport: до 28,2 см Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L: до 27,7 см Ford Expedition: до 26,9 см

У большинства автомобилей написано "до", потому что максимальный клиренс доступен не всегда. У них переменный показатель клиренса, и самый большой используется только при преодолении тяжелых дорожных условий. На трассе автомобиль снижается, и его клиренс становится меньше.