Мэрия французской столицы в борьбе за сокращение загрязнения мегаполиса планирует ввести более высокую плату за парковку для владельцев внедорожников.

Мэрия Парижа единогласно проголосовала за повышение тарифа для больших автомобилей. Пока новый ценник не озвучен, размер платы должен быть обоснован в соответствии с габаритными размерами внедорожника, его массой и мощностью двигателя.

Депутаты объясняют такое решение тем, что за последние четыре года количество внедорожников в городе увеличилось на 60%. При этом их выбросы в воздух намного больше обычных легковых автомобилей.

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По статистике, доля внедорожников достигла 15% по отношению к зарегистрированным в столице 1,15 млн частных автомобилей. Есть надежда, что повышение таких сборов уменьшит "динамику роста парка автомобилей этой группы и привлечет владение меньшими автомобилями".

Примерно нововведение заработает не ранее 1 января 2024 года. В настоящее время отрабатывается технология определений размерных групп таких транспортных средств и их соответствия тарифной сетке.

Заместитель мэра города Дэвид Беллиард, отвечающий за общественное пространство и политику мобильности, уверен: "Внедорожники неуместны в городской среде. Здесь нет ни грунтовых троп, ни горных дорог... Внедорожники в Париже абсолютно бесполезны. Они массивны и к тому же требуют слишком много ресурсов для производства".

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С другой стороны, у такого решения есть оппоненты. Представитель 40-миллионной группы защиты водителей d'Automobilistes Пьер Шассере уверяет: " Количество внедорожников увеличилось потому, что большие семьи покупают их по определенным обстоятельствам. Это семейные автомобили для поездок на выходные или в отпуск. Нам досадно, что крошечное меньшинство городского населения решило сделать внедорожник символом борьбы с загрязнением окружающей среды".

Однако до протестов вряд ли дойдет. Плату введут. Тем более что это уже стало примером для подражания. Городские власти Лиона также приняли решение о повышении со следующего года платы за парковку в зависимости от размера, веса автомобиля и мощности двигателя. На очереди Гренобль, где изучают этот вопрос и готовятся к принятию аналогичного решения.

С 1 января 2024 года Париж начнет наступление на владельцев внедорожников, мол, экологический ущерб от тех "исполинов" слишком велик. Фото: Оbservador