Через пять лет, после презентации концепта, которому предшествовали еще несколько лет проектирования, после объявления банкротства в 2019 году и возвращения к делам, американский стартап представит своего первенца – электрический кроссовер FF91. В таком виде автомобиль должен попасть к покупателям.

Компания Faraday Future назначила раскрытие своей первой серийной модели на 24 февраля, два часа ночи по киевскому времени. Тем, кто установит специальное приложение на свой смартфон, будет позволено начать знакомство с автомобилем на час раньше и заглянуть за кулисы мероприятия.

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Faraday Future приглашает на празднование "производственного этапа №4 – завершение первого серийного Faraday Future FF91". Другими словами, это будет мировая презентация долгожданного электрокара. Впервые стартап заявил о себе и своем FF91 еще в 2017 году. Полномасштабное производство FF91 должно начаться в этом году на заводе компании в Хэндфорде, штат Калифорния.

Фото: Faraday Future FF91 / Faraday Future

FF91 оснащен тремя электромоторами с заявленной мощностью 1050 лошадиных сил в полноприводной конфигурации. Заявленное время ускорения 0-100 км/ч – 2,39 секунды. Обладая динамикой суперкара, FF91 предложит просторное, очень комфортное и технологичное внутреннее пространство. Собственная технология аккумуляторов Faraday Future дает FF91 запас хода более 560 км на одном заряде и включает возможность быстрой зарядки.

Интеллектуальные системы электрокара способны к самообучению, чтобы с каждой поездкой все больше подстраивать автомобиль под водителя. Электрокар заявлен в классе кроссоверов, у него будет регулируемая подвеска с сменным клиренсом и большие 22-дюймовые колеса.