Машина без заднего ряда сидений получила объем для перевозки 1000 л массой более 350 кг.

Dacia выпустила коммерческую версию электромобиля Spring. Она предназначена для владельцев магазинов и служб доставки.

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Главное отличие коммерческой версии от пассажирской – отсутствие заднего сиденья. Дверь и стекло у них осталось, как в обычной версии. Коммерческая версия обеспечивает максимальный объем в 1000 л массой более 350 кг. При этом запас хода электромобиля аналогичен "пассажиру" – 230 км в смешанном цикле WLTP и до 305 км в городском цикле WLTP.

В зависимости от страны, служебная версия Spring:

имеет переднюю и заднюю решетку в салоне и петли для крепления,

или переделана компанией Qstomize 4-местную базовую версию Spring на 2-местную универсальную версию (класс M1).

Dacia Spring в Украину официально не поставляется.