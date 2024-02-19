Румынский автопроизводитель Dacia, принадлежащий Renault, обновил линейку своих флагманских моделей. Обновленные модели получили новые комплектации, обновленный дизайн экстерьера и интерьера и новые функции активной и пассивной безопасности.

Dacia Sandero получила комплектацию Journey с отделкой Stepway Extreme, антенной "акульим плавником", новыми легкосплавными дисками, климат контролем, камерой заднего вида, накладкой на порогах и держателем для смартфона.

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Обновленные модели получили обновленную цветовую палитру: новый бежевый Safari является эксклюзивным цветом для Sandero Stepway, а серый цвет Shale Grey, который ранее был исключительно в модели Jogger и зеленый Cedar Green теперь доступны для всех моделей.

Dacia Logan 2024

Новые системы безопасности были внедрены во всех новых моделях. Перечень обновлений включает: видеорегистратор, систему распознавания дорожных знаков с предупреждением о скорости, систему предупреждения о выезде из полосы движения и удержания в полосе движения, систему помощи при парковке сзади, датчики света и дождя, усовершенствованная система экстренного торможения.

Dacia Sandero 2024

Обновленные автомобили получили порты USB-C в салоне, для быстрой зарядки смартфонов, а модель Jogger HYBRID 140 оснащена совершенно новой 7-дюймовой панелью приборов, которая впервые была замечена в новом Duster.

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Также Dacia Jogger HYBRID 140 получил новую функцию E-SAVE, которую можно использовать для установления целевого уровня заряда батареи (~ 70%), чтобы сохранить достаточно энергии для дальнейшего путешествия.

Dacia Jogger HYBRID 140

Dacia Sandero является лидером продаж с 2017 года и №2 в европейских продажах в 2023 году. Всего, за всю историю существования модели было продано 3 миллиона единиц. Версия Sandero Stepway составляет две трети продаваемых Sandero, а модель Jogger превысила показатель в 100 000 проданных единиц.