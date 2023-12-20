У 2024 році лінійка марки Dacia буде розширена. Очікуються семимісний кросовер Bigster і новий бюджетний електромобіль Spring.

Renault Group продовжують оновлювати модельний ряд Dacia. У 2024 році слідом за новим Duster з'являться ще дві моделі. Про це повідомляє сайт Motor.es.

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Перша новинка — кросовер Dacia Bigster, який стане старшим братом Duster. 4,6-метрову модель побудують на тій же платформі CMF-B і запропонують у версіях на 5 і 7 місць. Гранований дизайн із розширеними крилами буде витримано в дусі молодшого брата, а також концепт-кара Dacia Bigster 2021 року.

Кросовер Bigster буде доступний у бензинових і гібридних версіях, також можлива поява модифікації із заводським ГБО. Модель буде приблизно на 3000 євро дорожчою за Duster.

Другою моделлю стане нова Dacia Spring. Поки що інформації про бюджетний електромобіль не дуже багато: за однією версією, представлять нове його покоління, за іншою — модель пройде масштабну модернізацію.

Відомо, що електрокар збереже компактні розміри, але стане потужнішим і отримає збільшену батарею. Можливо його будуть випускати в Китаї, а в лінійці з'явиться версія з правим розташуванням керма.