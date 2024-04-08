Logan ECO2 мав двигун 1,5, що працював на біодизелі, з витратою 3,8 л/100 км.

Група Renault протягом тривалого часу прагне до сталого розвитку. Один із перших досвідів «зеленої» концепції датується 2007 роком, коли було представлено Dacia Logan ECO2, цікавий прототип, який повністю революціонізував порівняно з серійною моделлю, щоб бути високоефективним. І ні, ми говоримо не про 100% електричну концепцію, а про модель, що працює на біодизелі.

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Суперефективний і аеродинамічний

Концепція Dacia Logan ECO2, розроблена для участі в Challenge Bibendum 2008 року в Шанхаї, Китай, відома тим, що виробники автомобілів перевіряють ефективність використання палива, оснащена двигуном 1.5 DCi потужністю 85 к.с., що працює на біодизельному паливі, що гарантує викиди лише 97 г/км CO2.

Для досягнення цих результатів (в основному відповідних сучасним двигунам) у двигуні було зроблено кілька модифікацій: ревізія поршнів, форсунок і системи впорскування, оптимізація передач і мастил для мінімізації тертя.

Аеродинаміка була покращена за рахунок модернізації даху, тонкого спойлера під переднім бампером, дефлекторів коліс і заднього спойлера, що дозволило знизити коефіцієнт лобового опору з 0,36 (початкове значення Logan) до 0,29.

На цьому зміни не закінчуються. У Dacia коробка передач була вдосконалена: передавальні числа подовжені та встановлена електронна система, яка пропонує оптимальне перемикання передач, що допомагає ще більше підвищити ефективність автомобіля.

Крім того, спеціальні шини Michelin Pure 185/65 R15 розроблені для мінімізації опору та сприяють середньому споживанню лише 3,8 л/100 км. Як випливає з назви, ця спеціальна версія Logan є частиною проекту Renault ECO2, який у той час мав на меті визначити моделі з найменшим впливом на навколишнє середовище.

Ці транспортні засоби повинні були вироблятися на заводах, які відповідають стандарту ISO 14001, викидати менше 140 г/км CO2 або використовувати біодизельне паливо, а також бути виготовлені на 95% з матеріалів, які підлягають переробці, включаючи принаймні 5% пластику з перероблених матеріалів.