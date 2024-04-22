Нещодавно Tesla двічі відкликала електричний пікап Cybetruck. Перша проблема була пов’язана зі шрифтами на панелі приладів, тому її вдалось вирішити завдяки оновленню програмного забезпечення. Однак, друга проблема набагато серйозніша.

Річ у тім, що згідно з документом NHTSA, педаль акселератора Cybertruck може зміщуватись зі свого правильного положення, коли водій натисне на неї ногою. Цю проблему не можна усунути завдяки оновленню програмного забезпечення, а тому власникам електричного пікапа потрібно звернутись до дилерів, аби майстри на сервісі відремонтували деталь.

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Повідомляється, що Tesla призупинила поставки електромобіля й вже почала шукати рішення. У суботу експерти Tesla були присутні на зустрічі Cyber Takeover Cybertruck в магазині бренду в Лонг-Біч, Каліфорнія.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ — Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024

Техніки Tesla мали “елегантне” розв'язання проблеми: вони просто встановили невелику заклепку під педаллю, яка має утримувати її на місці. Відео ремонту, яке опублікував власник одного з проблемних пікапів, вже шириться мережею.

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Усього з моменту старту продажів Tesla відправила клієнтам 3260 екземплярів Cybertruck. Цікаво, що деякі з електричних пікапів були відправлені в Дубай та інші країни Близького Сходу, як “вживані” авто, попри заборону компанії на продаж протягом першого року володіння. Тепер ці автомобілі також мають отримати ремонт педалі, адже ігнорування проблеми може призвести до трагічних наслідків.