У вихідному коді сайту Tesla UK згадується сукупна потужність понад 500 кінських сил.

Tesla представила оновлену Model 3 у вересні минулого року без очікуваного варіанту Performance. Але вихід найпотужнішої версії не за горами, враховуючи, що попередні деталі ховалися у вихідному коді британського конфігуратора компанії. Читач сайту InsideEVs знайшов деталі, що ховаються на виду.

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Оновлена модель 3 Performance отримає «абсолютно нові, високопродуктивні приводи», які забезпечуватимуть загальну потужність понад 500 кінських сил. Точна цифра, яку виробляють двигуни, не називається, але Tesla стверджує, що це «найпотужніша Model 3 в історії».

Tesla згадує, що також налагодила шасі та підвіску для «інтуїтивно зрозумілої, як бритва, реакції на дії водія». В іншому місці було покращено відчуття педалі, а також покращено керування нагріванням для більш стабільного гальмування незалежно від швидкості. Нова Model 3 Performance також отримає легкі колісні диски з шинами для «підвищеного зчеплення з дорогою на поворотах».

Що стосується косметичних змін, то в тому ж вихідному коді згадується «перероблена передня і задня панелі, задній дифузор і спойлер з вуглецевого волокна». Всередині він отримав «абсолютно новий дизайн сидінь із покращеними бічними підкладками та подушками» та вентиляцією. Щоб відрізнити його від менших версій Model 3, Tesla надає Performance «легкий декор з вуглецевого волокна та вишуканий візерунок плетіння».

Крім того, час прискорення до сотні невідомий. Старій Model 3 Performance потрібно було 3,1 секунди для цієї вправи. Запас ходу, здається, не вказано, але ми нагадаємо вам, що вихідна модель була оцінена EPA в 506 км.

Вага не згадується, хоча попередні витоки вказували, що вона залишиться незмінною. Також вважається, що ємність батареї 82,0 кіловат-години буде ідентичною, але поки нічого офіційного не підтверджено.

Що стосується назви, то вона, здається, буде такою самою. Незважаючи на чутки про те, що модель буде перейменована в Model 3 Ludicrous, схоже, що Performance залишиться.

Оскільки Tesla оновлює свої регіональні веб-сайти, щоб включити нову Model 3 Performance, очікуйте офіційного відкриття найближчими днями або тижнями.