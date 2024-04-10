З'явилися нові подробиці про топову Tesla Model 3. Стало відомо, скільки електрокар зможе проїжджати без підзарядки.

Торік Tesla представила оновлення своєї «стартової» моделі. На підході найпотужніша її версія, якою судилося стати найбільш екстремальною Model 3 в історії. Очікується, що замість звичного Performance її назвуть Ludicrous – таку назву Tesla використовує для максимальної продуктивності. Дата прем'єри поки що невідома, але завдяки документам багато характеристик уже розкрито.

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З'ясувалося, що Model 3 Ludicrous в Європі отримає акумулятор на елементах LG ємністю 79 кіловат-годин. З такою батареєю електрокар зможе проїжджати до 528 кілометрів за циклом WLPT. Північноамериканській моделі дістанеться батарея від Panasonic на 82 кіловат-години, а запас ходу складе 482 кілометри за циклом EPA, прийнятим у США.

Для Європи потужну Model 3 випускатимуть на китайській фабриці Giga Shanghai, а для домашнього ринку – у Фрімонті. Друга буде приблизно на 20 кілограмів важчою за першу, хоча маса електрокара поки не розкрита.

Максимальна віддача установки такої Model 3 сягатиме 620 кінських сил, а з місця до сотні зможе розганятись за 2,9 секунди. Це на 0,2 секунди менше, ніж вимагалося на цю вправу у дореформеної Model 3 Performance. Максимальна швидкість – приблизно 260 кілометрів на годину.

Отримає вона й зовнішні відмінності від звичайної версії. Як показали нещодавні знімки без камуфляжу, це трохи інший бампер з «клаками» з боків, чорний спойлер на кришці багажника та шильдики.