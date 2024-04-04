Мережею ширяться шпигунські зображення, на яких, як повідомляється, зображено прототип серійного електромобіля, який буде конкурувати з Tesla Model 3.

Прототип було помічено під час тестувань й він схожий на автомобіль бренду Changan – партнера Mazda в Китаї. Скоріш за все, автомобіль дійсно буде представлено лише на китайському ринку.

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Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що компанія Changan разом з Mazda готує одразу дві нові моделі з кодовими назвами J90A та J90K. Дебют цих автомобілів заплановано на 2025 рік й вони будуть представлені в лінійці обох брендів.

Прототип, зображений на шпигунських знімках, нагадує Changan Deepal SL03, проте має задні ліхтарі у стилі Mazda, що вказує на те, що новий електромобіль від Mazda буде переробленим електромобілем Changan.

Changan Deepal SL03

Очікується, що автомобілі будуть пропонуватись як у версії гібридів, так і виключно в електричних варіантах. Також подейкують, що Mazda також зареєструвала торгові марки «EZ-6» і «EZ-60» у Китаї, а також «6e» в Європі, що може свідчити, що новий електромобіль, можливо, з’явиться на європейському ринку.

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Deepal SL03 пропонується з батареями ємністю 58,9 та 66,8 кВт-год й здатен подолати 530 й 610 км відповідно. Скоріш за все, новий електромобіль від Mazda матиме подібні характеристики. Окрім цього, китайські ЗМІ також повідомляють, що Changan-Mazda також готують ще два нові електромобілі «NEV CAR» та «NEV SUV», які за розміром будуть подібні до моделі Mazda CX-5.