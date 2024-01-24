Китайський виробник завдяки офіційному імпортеру "Соджітз Авто Україна" представив три моделі кросоверів, а невдовзі буде доступний і пікап.

23 січня 2024 року відбулась офіційна презентація бренду Changan в Україні. Перший автосалон китайського виробника відкрито на Бориспільській трасі поблизу Києва. Також розпочинають роботу дилери у Дніпрі, Полтаві та Харкові.

Компанія “Соджітз Авто Україна”, яка до червня 2023 року була відома як “Субару Україна”, змінила назву та поповнила свій портфель автобрендів новою маркою. Наразі бренд Changan в Україні представлений трьома моделями сегменту SUV: CS35Plus класу B SUV, CS55Plus класу С SUV та флагманська модель UNI-K класу Е SUV. Протягом 2024 року планується поповнення модельного ряду Changan моделлю Changan Hunter сегменту Pick Up.

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Changan – один з найбільших автоконцернів Китаю, за кількістю вироблених автомобілів знаходиться у ТОП-5. В модельній гаммі переважають різноманітні кросовери й позашляховики — від компактних міських до повнорозмірних сімейних. Присутні моделі з переднім та повним приводом.

Компанія стверджує, що головними її перевагами є дизайн, технологічність та якість, що дозволяє їй гідно конкурувати на домашньому ринку та експортувати продукцію.

В ході презентації журналісти ознайомились з модельною гамою бренду. Зокрема, Changan CS35Plus класу B SUV має привабливий зовнішній дизайн та сучасну “начинку”. Під капотом встановлено 1,4-літровий бензиновий турбодвигун власної розробки потужністю 150 к.с., агрегатований з 7-ступеневою роботизованою коробкою передач. Вартість автомобіля залежить від комплектації – від 889 тисяч грн ($23 400) зі звичайним круїз-контролем, тканинним салоном та 17-дюймовими дисками до 929 тисяч ($24 450) з екошкірою, адаптивним круїзом та 18-дюймовими дисками.

Середня модель Changan CS55Plus схожа на першу, однак дещо більша за розмірами. Під капотом – 1,5-літровий двигун більшої потужності (на 188 к.с.) та 7-ступенева роботизована КП. З цим силовим агрегатом авто заявлений розгін до сотні становить 8,2 секунди, а максималка – 190 км на годину. Авто пропонується у трьох комплектаціях ціною від 989 тисяч грн ($26 тисяч) до 1 079 тисяч грн ($28,4 тисячі).

Флагманська модель Changan UNI-K класу Е SUV довжиною 4,86 м може бути передньо- чи повнопривідною. За стилем та розмірами цей автомобіль суттєво відрізняється від попередніх, він більше схожий на сучасні електроавто. Втім, двигун бензиновий, дволітровий, заявленою потужністю 232 к.с, а коробка передач – 8-ступеневий AISIN. Згідно з технічними характеристиками, UNI-K може розганятись до 200 км на год, а до першої сотні – за 8,2 секунди. В салоні – дисплеї майже на всю ширину, маленьке кермо та світла екошкіра. Ціна автомобіля починається від 1 479 тисяч грн ($38,9 тисяч).