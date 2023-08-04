Компанія «Субару Україна», офіційний імпортер автомобілів Subaru в Україні, 15 червня 2023 року змінила назву на «Соджітз Авто Україна». Тепер вона продаватиме не лише японські Subaru, але й китайські Changan.

Назва компанії «Соджітз Авто Україна» пов’язана з власником – японським торговим домом Sojitz Corporation. Насправді саме цей торговий дім мав права на дистриб’юцію автомобілів Subaru в Україну. А українська «Субару Україна» – це дочірня компанія Sojitz Corporation.

Наразі керівництво торгового дому вирішило вивести на український ринок ще один автомобільний бренд – китайський Changan. Він знайомий українцям завдяки “сірим” поставкам, візуально його можна визначити за логотипом, який виглядає як перевернуте лого Acura. Тому й назва “Субару Україна” більше не відповідала виду діяльності компанії.

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Торговий дім Sojitz — багатопрофільна японська корпорації, одним з напрямків діяльності якої є імпорт та дистрибуція автомобілів. Новостворена «Соджітз Авто Україна» й надалі залишається офіційним імпортером автомобілів Subaru, а також створюється новий напрямок – дистриб’юція Changan. Таким чином продуктовий портфель компанії налічуватиме два автомобільні бренди.

Початок продажів автомобілів Changan в Україні заплановано на осінь поточного року. Ближче до старту продажів також буде названо моделі для українського ринку та оголошено ціни. Швидше за все, це будуть компактні та середньорозмірні кросовери та SUV найбільш популярних в Україні сегментів. Вони матимуть бензинові двигуни з турбонаддувом, автоматичні трансмісії, системи повного приводу.

Наразі відбувається формування дилерської мережі, яка охопить ключові регіони країни. На початковому етапі розбудови мережі Changan в Україні, шоу-руми з’являться у Києві та найбільших містах.