Компания «Субару Украина», официальный импортер автомобилей Subaru в Украину, 15 июня 2023 года сменила название на «Соджитз Авто Украина». Теперь она будет продавать не только японские Subaru, но и китайские Changan.

Название компании «Соджитз Авто Украина» связано с владельцем – японским торговым домом Sojitz Corporation. На самом деле, именно этот торговый дом имел права на дистрибьюцию автомобилей Subaru в Украину. А украинская «Субару Украина» – это дочерняя компания Sojitz Corporation.

В настоящее время руководство торгового дома решило вывести на украинский рынок еще один автомобильный бренд – китайский Changan. Он знаком украинцам благодаря "серым" поставкам, визуально его можно определить по логотипу, который выглядит как перевернутое лого Acura. Поэтому и название "Субару Украина" больше не соответствовало виду деятельности компании.

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Торговый дом Sojitz – многопрофильная японская корпорация, одним из направлений деятельности которой является импорт и дистрибуция автомобилей. Новосозданная «Соджитз Авто Украина» продолжает оставаться официальным импортером автомобилей Subaru, а также создается новое направление – дистрибуция Changan. Таким образом, продуктовый портфель компании будет насчитывать два автомобильных бренда.

Начало продаж автомобилей Changan в Украине намечено на осень текущего года. Ближе к старту продаж также будут названы модели для украинского рынка и объявлены цены. Скорее всего, это будут компактные и среднеразмерные кроссоверы и SUV наиболее популярных сегментов в Украине. У них будут бензиновые двигатели с турбонаддувом, автоматические трансмиссии, системы полного привода.

В настоящее время происходит формирование дилерской сети, которая охватит ключевые регионы страны. На начальном этапе развития сети Changan в Украине шоу-румы появятся в Киеве и крупнейших городах.