Китайский производитель благодаря официальному импортеру "Соджитз Авто Украина" представил три модели кроссоверов, а вскоре будет доступен и пикап.

23 января 2024 года состоялась официальная презентация бренда Changan в Украине. Первый автосалон китайского производителя открыт на Бориспольской трассе под Киевом. Также начинают работу дилеры в Днепре, Полтаве и Харькове.

Компания "Соджитз Авто Украина", которая до июня 2023 года была известна как "Субару Украина", сменила название и пополнила свой портфель автобрендов новой маркой. Сейчас бренд Changan в Украине представлен тремя моделями сегмента SUV: CS35Plus класса B SUV, CS55Plus класса С SUV и флагманская модель UNI-K класса Е SUV. В течение 2024 года планируется пополнение модельного ряда Changan моделью Changan Hunter сегмента Pick Up.

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Changan – один из крупнейших автоконцернов Китая, по количеству производимых автомобилей находится в ТОП-5. В модельной гамме преобладают разнообразные кроссоверы и внедорожники – от компактных городских до полноразмерных семейных. Присутствуют модели с передним и полным приводом.

Компания утверждает, что главными ее преимуществами являются дизайн, технологичность и качество, что позволяет ей достойно конкурировать на домашнем рынке и экспортировать продукцию.

В ходе презентации журналисты ознакомились с модельной гаммой бренда. В частности, Changan CS35Plus класса B SUV имеет привлекательный внешний дизайн и современную "начинку". Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель собственной разработки мощностью 150 л.с., агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость автомобиля зависит от комплектации – от 889 тысяч грн ($23 400) с обычным круиз-контролем, тканевым салоном и 17-дюймовыми дисками до 929 тысяч ($24 450) с экокожей, адаптивным круизом и 18-дюймовыми дисками.

Средняя модель Changan CS55Plus похожа на первую, однако несколько больше по размерам. Под капотом – 1,5-литровый двигатель большей мощности (на 188 л.с.) и 7-ступенчатая роботизированная КП. С этим силовым агрегатом заявленный разгон до сотни составляет 8,2 секунды, а максималка – 190 км в час. Автомобиль предлагается в трех комплектациях ценой от 989 тысяч грн ($26 тысяч) до 1 079 тысяч грн ($28,4 тысячи).

Флагманская модель Changan UNI-K класса Е SUV длиной 4,86 м может быть передне- или полноприводной. По стилю и размерам этот автомобиль существенно отличается от предыдущих, он больше похож на современные электроавтомобили. Впрочем, двигатель бензиновый, двухлитровый, заявленной мощностью 232 л.с, а коробка передач – 8-ступенчатый AISIN. Согласно техническим характеристикам, UNI-K может разгоняться до 200 км в час, а до первой сотни – за 8,2 секунды. В салоне – дисплеи почти на всю ширину, маленький руль и светлая экокожа. Цена автомобиля начинается от 1 479 тысяч грн ($38,9 тысяч).