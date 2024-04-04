В сети распространяются шпионские изображения, на которых, как сообщается, изображен прототип серийного электромобиля, который будет конкурировать с Tesla Model 3.

Прототип был замечен во время тестирования и он похож на автомобиль бренда Changan – партнера Mazda в Китае. Скорее всего, автомобиль действительно будет представлен только на китайском рынке.

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Ранее китайские СМИ сообщали, что компания Changan вместе с Mazda готовит сразу две новые модели с кодовыми названиями J90A и J90K. Дебют этих автомобилей запланирован на 2025 год и они будут представлены в линейке обоих брендов.

Прототип, изображен на шпионских снимках, напоминает Changan Deepal SL03, однако имеет задние фонари в стиле Mazda, что указывает на то, что новый электромобиль от Mazda будет переработанным электромобилем Changan.

Changan Deepal SL03

Ожидается, что автомобили будут предлагаться как в версии гибридов, так и исключительно в электрических вариантах. Также поговаривают, что Mazda также зарегистрировала торговые марки "EZ-6" и "EZ-60" в Китае, а также "6e" в Европе, что может свидетельствовать, что новый электромобиль, возможно, появится на европейском рынке.

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Deepal SL03 предлагается с батареями емкостью 58,9 и 66,8 кВт-ч и способен преодолеть 530 и 610 км соответственно. Скорее всего, новый электромобиль от Mazda будет иметь подобные характеристики. Кроме этого, китайские СМИ также сообщают, что Changan-Mazda также готовят еще два новых электромобиля "NEV CAR" и "NEV SUV", которые по размеру будут подобны модели Mazda CX-5.