19:30, 12 марта 0

Самый маленький кроссовер в линейке Mazda под индексом CX-30 всегда отличался от больших моделей отличной маневренностью и активным характером. С обновлением 2024 года добавилось много электронных ассистентов вождения, поэтому теперь он стал еще и очень безопасным.

Изменения – в цвете

Внешне отличить модель 2024 года от тех, которые были проданы в Украине с момента своего появления на рынке четыре года назад, нелегко, но все же возможно. Особенно заметны отличия в новой версии Sport Black, как у нас на тест-драйве. Прежде всего это черные диски, решетка радиатора и боковые зеркала заднего вида. Они выразительно контрастируют с новым белым цветом Ceramic. Кстати, он традиционно для Mazda не требует доплат при покупке.

В этой комплектации также наиболее заметны изменения в салоне. Торпедо покрыто мягкой на ощупь черной замшей, а по периметру видна оранжевая просрочка. Кресла получили приятную терракотовую экокожу с черными замшевыми вставками – они не только стильные, но и хорошо удерживают тело в поворотах. А вот другие отличия не столь заметны, однако есть в большинстве комплектаций CX-30, доступных на украинском рынке.

Больше информации об обновленной Mazda CX-30

Например, центральный экран стал большего размера – 10,25 дюймов вместо 8,8. Качество картинки на нем замечательное, особенно это оцениваешь во время парковки, когда камеры показывают все на 360 градусов вокруг.

Также облегчают маневрирование линии траектории, которые движутся за рулем. А еще автомобиль имеет систему, которая помогает водителю во время выезда со стоянки задним ходом: радары видят проезжающие автомобили раньше, чем водитель. В критических случаях машина просто не позволяет двигаться дальше, останавливаюсь самостоятельно.

Электроника повсюду

Еще одна полезная функция центрального экрана – беспроводная связь со смартфоном с помощью систем Apple CarPlay или Android Auto. Информация с телефона появляется сразу после посадки водителя в машину. Хотя даже без смартфона во всех CX-30 теперь есть встроенная навигация. Конечно, подзаряжать телефон теперь можно на удобной индукционной полочке без помощи проводов. А для других пассажиров предусмотрены разъемы Type-C.

Однако все это – о комфорте. Но главное, чем отличается новая Mazda CX-30 2024 года от прошлогодних – это безопасность. Ведь теперь система i-Activesense, которая охватывает огромный набор ассистентов водителя, включена во все версии модели, даже начальную. Раньше они если и были, то в качестве опции, к тому же только в топ-версиях.

Также интересно тест-драйв Mazda CX-60

Например, система уменьшения нагрузки водителя при движении в интенсивном потоке CTS помогает именно тогда, когда трафик вокруг интенсивный, а скорости небольшие и часто меняются – поток то наращивает скорость, то замедляется. Она активируется при включении активного круиз-контроля. Система CTS самостоятельно удерживает СХ-30 за автомобилем впереди, да еще и в пределах разметки с обеих сторон авто. То есть руки на руле держать надо (иначе система выдает предупреждение и выключается). Однако при плавном изменении движения машина корректирует направление движения самостоятельно – руль поворачивает сама. Такой себе почти автопилот, хотя и с необходимостью контролировать ситуацию водителем.

Другая система – контроля усталости водителя DAA+DM. Она использует инфракрасную камеру в салоне, а также контролирует повороты руля и скорость реакции на ситуацию на дороге. Если система замечает, что водитель часто отвлекается и вяло реагирует на опасность, тогда звуковой сигнал "разбудит" его, а сообщение на дисплее предлагает отдохнуть.

Конечно, в системе i-Activesense работают и другие ассистенты, более знакомые по другим современным авто. Они следят за тем, чтобы авто не выезжало за разметку, предупреждает о препятствиях в слепых зонах зеркал, помогает более активно тормозить в экстренных ситуациях. Камера перед ветровым стеклом также видит знаки ограничения скорости. А еще они записаны в штатной навигации. И если вы существенно превышаете эти ограничения, автомобиль оповещает об этом неприятным писком. Правда, эту функцию можно отключить.

Наблюдать за работой активных систем безопасности и бортового компьютера можно не только с панели приборов, которая выглядит довольно классически (хотя на самом деле это цветной семидюймовый дисплей). Много информации отображается на проекционном дисплее прямо перед глазами водителя на ветровом стекле. Не у каждого компактного кроссовера есть такой. В Mazda CX-30 2024 года эти дисплеи имеются уже с начальной комплектации.

Цены и комплектации обновленной Mazda CX-30

Традиционные ценности

Что же осталось в Mazda CX-30 с прошлых поколений? Благодаря небольшим размерам и четкому рулю этот кроссовер очень маневренный в городе. Он развернется между бордюрами за 5,3 метра, быстро реагирует на поворот руля.

Двухлитрового мотора на 150 сил хватает для активного движения в городе. И хотя цифры разгона не впечатляют (10 секунд до сотни), в спортивном режиме автомобиль быстро отзывается на нажатие педали акселератора, а звук набора оборотов добавляет ему ощущение еще большей динамики. Особенно, если мотор уже "раскрутился" до 3 – 6 тысяч оборотов.

Кстати интересная особенность в тест-драйве Mazda CX-90

Подвеска достаточно жесткая, особенно на рельефе украинского асфальта после зимы. С другой стороны, она не дает машине крениться в поворотах даже несмотря на достаточно высокий клиренс в 180 мм. Да и в виражах держит отлично, хотя сзади обычная "балка". Расход топлива при активном стиле езды 9-10 литров на сотню, однако это же не гибрид, в CX-30 также нет системы выключения двигателя на светофорах, как в старших моделях.

Еще одна особенность Mazda CX-30, которое не могла измениться – скромные размеры второго ряда и багажника. Зато на первом ряду места достаточно, а электрические регулировки с памятью водительского сиденья позволяют удобно устроиться людям разного роста и физической формы. Посадка не очень высокая, скорее напоминает хэтчбек С-класса. А вот ощущение комфорта здесь на класс выше – благодаря неплохой шумоизоляции и аудиосистеме Bose с 12 динамиками и сабвуфером.

Цены и оснащение

Обновленная Mazda CX-30 2024 предлагается в Украине с передним или полным приводом, одним 2,0-литровым мотором с 6-ступенчатым "автоматом", зато в четырех комплектациях. Большинство систем безопасности уже присутствуют в стартовой переднеприводной версии Style+ за 1 116 000 грн ($29 130). Комфортом она не обделена – кожаный руль с подогревом, LED-фары, проекционный дисплей, электроподъемник двери багажника, адаптивный круиз и бесключевой доступ.

Тестовая комплектация Sport Black, кроме полного привода, черного стайлинга кузова и замши в салоне, оснащена аудиосистемой Bose, беспроводной Apple Car Play / Android Auto, камерой 360 и адаптивным освещением (1 292 400 грн или $33 750). Поэтому отныне Mazda CX-30 имеет не только активный характер, но и всю гамму современных ассистентов безопасности.

Заказать тест-драйв обновленной Mazda CX-30