19:30, 12 березня 0

Найменший кросовер у лінійці Mazda під індексом CX-30 завжди відрізнявся від більших моделей відмінною маневреністю та активним характером. З оновленням 2024 року додалось багато електронних асистентів водіння, тому тепер він став ще й дуже безпечним.

Зміни – у кольорі

Зовні відрізнити модель 2024 року від тих, які були продані в Україні з моменту своєї появи на ринку чотири роки тому, нелегко, але все ж можливо. Особливо помітні відмінності у новій версії Sport Black, як у нас на тест-драйві. Перш за все це чорні диски, решітка радіатора та бокові дзеркала заднього виду. Вони виразно контрастують з новим білим кольором Ceramic. До речі, він традиційно для Mazda не потребує доплат при купівлі.

В цій комплектації також найбільш помітні зміни в салоні. Торпедо вкрито м’якою на дотик чорною замшею, а по периметру видно помаранчеве прострочення. Крісла отримали приємну теракотову екошкіру з чорними замшевими вставками – вони не лише стильні, але й добре утримують тіло в поворотах. А от інші відмінності не настільки помітні, однак є в більшості комплектацій CX-30, доступних на українському ринку.

Більше інформації про оновлену Mazda CX-30

Наприклад, центральний екран став більшого розміру – 10,25 дюймів замість 8,8. Якість картинки на ньому чудова, особливе це оцінюєш під час паркування, коли камери показують все на 360 градусів навколо.

Також полегшують маневрування лінії траєкторії, які рухаються за кермом. А ще автомобіль має систему, яка допомагає водію під час виїзду зі стоянки заднім ходом: радари бачать проїжджаючі автомобілі раніше, ніж водій. В критичних випадках машина просто не дозволяє рухатись далі, зупиняюсь самостійно.

Електроніка усюди

Ще одна корисна функція центрального екрана – бездротовий зв’язок зі смартфоном за допомогою систем Apple CarPlay чи Android Auto. Інформація з телефону з’являється одразу після посадки водія у машину. Хоча навіть без смартфона у всіх CX-30 тепер є вбудована навігація. Звісна річ, що й підзаряджати телефон тепер можна на зручній індукційній поличці без допомоги дротів. А для інших пасажирів передбачені роз’єми Type-C.

Однак все це – про комфорт. Але головне, чим відрізняється нова Mazda CX-30 2024 року від минулорічних – це безпека. Адже тепер система i-Activesense, яка охоплює величезний набір асистентів водія, включена у всі версії моделі, навіть початкову. Раніше вони якщо й були, то в якості опції, до того ж лише в топ-версіях.

Також цікаво тест-драйв Mazda CX-60

Наприклад, система зменшення навантаження водія при русі в інтенсивному потоці CTS допомагає саме тоді, коли трафік навкруги інтенсивний, а швидкості невеликі та часто змінюються – потік то нарощує швидкість, то уповільнюється. Вона активується при вмиканні активного круїз-контролю. Система CTS самостійно утримує СХ-30 за автомобілем попереду, та ще й в межах розмітки з обох боків авто. Тобто руки на кермі тримати треба (інакше система видає попередження і вимикається). Однак при плавній зміні руху машина коригує напрямок руху самостійно – кермо повертає сама. Такий собі майже автопілот, хоча й з необхідністю контролювати ситуацію водієм.

Інша система – контролю втоми водія DAA+DM. Вона використовує інфрачервону камеру в салоні, а також контролює повороти керма і швидкість реакції на ситуацію на дорозі. Якщо система помічає, що водій часто відволікається та мляво реагує на небезпеку, тоді звуковий сигнал «розбудить» його, а повідомлення на дисплеї пропонує відпочити.

Звичайно, в системі i-Activesense працюють і інші асистенти, більш знайомі за іншими сучасними авто. Вони слідкують за тим, щоб авто не виїжджало за розмітку, попереджає про перешкоди в сліпих зонах дзеркал, допомагає більш активно гальмувати в екстрених ситуаціях. Камера перед вітровим склом також бачить знаки обмеження швидкості. А ще вони записані в штатній навігації. І якщо ви суттєво перевищуєте ці обмеження, автомобіль сповіщає про це неприємним писком. Щоправда, цю функцію можна вимкнути.

Спостерігати за роботою активних систем безпеки та бортового комп’ютера можна не лише з панелі приладів, яка виглядає досить класично (хоча насправді це кольоровий семидюймовий дисплей). Багато інформації відображається на проєкційному дисплеї прямо перед очима водія на вітровому склі. Не у кожного компактного кросовера є такий. У Mazda CX-30 2024 року ці дисплеї наявні вже з початкової комплектації.

Ціни та комплектації оновленої Mazda CX-30

Традиційні цінності

Що ж залишилось у Mazda CX-30 з минулих поколінь? Завдяки невеликим розмірам та чіткому керму цей кросовер дуже маневрений у місті. Він розвернеться між бордюрами за 5,3 метри, швидко реагує на поворот керма.

Дволітрового мотору на 150 сил вистачає для активного руху в місті. І хоча цифри розгону не вражають (10 секунд до сотні), в спортивному режимі автомобіль швидко відкликається на натискування педалі акселератора, а звук набору обертів додає йому відчуття ще більшої динаміки. Особливо, якщо мотор вже «розкрутився» до 3 – 6 тисяч обертів.

До речі цікава особливість у тест-драйві Mazda CX-90

Підвіска досить жорстка, особливо на рельєфі українського асфальту після зими. З іншого боку, вона не дає машині кренитись у поворотах навіть попри досить високий кліренс у 180 мм. Та й у віражах тримає відмінно, хоча ззаду звичайна “балка”. Витрата пального при активному стилі їзди 9-10 літрів на сотню, однак це ж не гібрид, у CX-30 також немає системи вимкнення двигуна на світлофорах, як у старших моделях.

Ще одна особливість Mazda CX-30, яке не могла змінитись – скромні розміри другого ряду та багажнику. Натомість на першому ряду місця достатньо, а електричні регулювання з пам’яттю водійського сидіння дозволяють зручно вмоститись людям різного зросту й фізичної форми. Посадка не дуже висока, швидше нагадує хетчбек С-класу. А от відчуття комфорту тут на клас вище – завдяки непоганій шумоізоляції та аудіосистемі Bose з 12 динаміками та сабвуфером.

Ціни та оснащення

Оновлена Mazda CX-30 2024 року пропонується в Україні з переднім чи повним приводом, одним 2,0-літровим мотором з 6-ступеневим «автоматом», але аж у чотирьох комплектаціях. Більшість систем безпеки вже присутні у стартовій передньоприводній версії за Style+ за 1 116 000 грн ($29 130). Комфортом вона не обділена – шкіряне кермо з підігрівом, LED-фари, проєкційний дисплей, електропідйомник дверей багажника, адаптивний круїз та безключовий доступ.

Тестова комплектація Sport Black, окрім повного приводу, чорного стайлінгу кузова та замші в салоні, має аудіосистему Bose, безпровідний Apple Car Play / Android Auto, камеру 360 та адаптивне освітлення (1 292 400 грн або $33 750). Тому відтепер Mazda CX-30 має не лише активний характер, але й всю гаму сучасних асистентів безпеки.

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