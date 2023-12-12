11:01, 12 грудня 0

Флагманський кросовер Mazda мав би отримати всі якості з характеристикою "найбільший": розміри, потужність, комфорт та ціну. Однак є дещо, чим він поступається навіть своїм меншим "сестрам". Як не дивно – це апетит.

Більший у всьому

На перший погляд, Mazda CX-90 – це збільшений варіант моделі CX-60, причому за всіма параметрами. Довжина становить 5120 мм, тобто аж на 37 см більше за “шістдесятку”. Довша на 25 см і колісна база, вона сягає аж трьох метрів і 12 см. Новий флагман ще й на 10 см ширший – майже два метри, без врахування бокових дзеркал. Колеса теж максимально на сьогодні можливі – діаметром 21 дюйм. Тож за розмірами Mazda CX-90 більша за BMW X5, Toyota Land Cruiser та наближається до такого велетня, як BMW X7.

Хоча якщо дивитись спереду, то дві нові “Мазди” легко переплутати – передок та форма фар виконані в одному стилі. Довжелезний капот, зміщена всередину передня стійка, масивний кокпіт, плавно спадаючий дах. На крилі у обох – шильдик з позначенням inline 6, тобто шестициліндровий рядний двигун. Різниця між ними у тому, що у CX-90 дещо інша решітка радіатора та форма бампера, в якому знизу виділяється велика хромована поперечина.

Нагадаємо тест-драйв Mazda CX-60

Збоку CX-90 виглядає масивно, але не надміру – закруглені, плавні лінії кузова приховують істинні розміри машини. Найбільш помітна ознака, за якими збоку можна відрізнити ці машини – заднє вікно: у CX-90 велике та прямокутне (щоб пасажири третього ряду хоч щось бачили), а у СХ-60 – зрізане, трикутне.

Тестове авто пофарбоване у новий для японського бренду колір, доступний поки що лише для цієї моделі. Він називається Artisan Red, тобто насичений темно-червоний. В тіні він має відтінок червоного вина багаторічної витримки, а на сонці виблискує червонуватим, з благородною глибиною.

Семеро чи шестеро

В салоні найбільша відмінність між двома новинками – у наявності в CX-90 третього ряду. Причому салон може мати 7 або 6 місць. В другому випадку в кожному ряду є по два сидіння. Тоді найбільш „козирними” стають зовсім не передні, а “капітанські” крісла другого ряду, як на преміальних Mercedes-Maybach GLS або деяких версіях Toyota Land Cruiser.

Однак у нас на тесті – семимісна версія, де другий ряд має тримісний диван. Певна річ, що за цих габаритів на другому ряду дуже просторо та ще й неймовірно зручно. До того ж є підігрів сидінь, шторки на вікнах і власний блок керування клімат-контролем. А ще тут дуже світло завдяки величезному скляному даху з люком.

Більше інформації про Mazda CX-90

Навіть коли розкладені усі сім сидінь, в багажник поміщається 257 л, а відстань від ляди до спинки сидіння – 52 см. Звичайно, коли третій ряд опустити, можна вже закупити пів супермаркету – об’єм сягає 608 л. Ну а якщо потрібно перевезти холодильник, складіть і другий ряд – влізе аж 2025 л. Цікаво, що висота відчинення задньої двері тут більша, ніж у інших “Мазд” – люди зі зростом 182 см вже не дістають головою до краю.

А от на передніх сидіннях простору не більше, ніж у СХ-60. Хіба що над головою. Оформлення салону також знайоме за меншою “сестрою”. Тут та ж широченна центральна консоль, на якій встановлені джойстик мультимедійної системи, місце для склянок та досить масивна ручка перемикання передач з необхідністю вмикати “паркінг” рухом на себе. М’яка оббивка панелі приладів з простроченням, приємні на дотик матеріали. На сидіннях частково шкіра наппа – м’яка та гарно оброблена.

Один з трьох режимів їзди (Нормал, Спорт і Офроуд) можна обрати на центральній консолі, при цьому зміниться стиль панелі приладів. Обидві комплектації оснащені акустичною системою Bose на 12 динаміків та сабвуфером – звучить дуже реалістично та басовито.

Керування мікрокліматом покладено на блок зі зрозумілими фізичними клавішами. Біля важеля КП – ще дві кнопки: спуску з гори та примусового ввімкнення камер на 360 градусів – адже необхідність роздивитись обстановку навкруги за таких габаритів виникає нерідко. Картинка на великому дисплеї тут якісна, дозволяє побачити навіть дрібні навколишні об’єкти та не пошкодити дорогі колісні диски або бампер.

Система запам’ятовує водія за його зростом та обличчям, а потім впізнає його та виставляє збережені параметри комфорту – підсуває сидіння, регулює дзеркала, вмикає улюблену радіостанцію та нахиляє кермо. Але ще й слідкує за його поведінкою. Якщо під час керування водій подивися убік, система нагадає, що він відволікся.

Також працюють асистенти передбачення аварійних ситуацій – при стрімкому наближенні до перешкоди вмикається попереджувальний сигнал, а якщо водій не реагує – авто самостійно екстренно гальмує. На дисплеї показується наявні транспортні засоби спереду, збоку та позаду. А при бажанні виїхати на сусідню смугу, яка зайнята іншим автомобілем, система видає попереджувальний сигнал. За швидкістю та круїз-контролем зручно слідкувати через проєкційний дисплей на вітровому склі. Однак розслаблятись не варто – в режимі активного круїзу машина не тримається смуги посередині, а лише попереджає, коли водій виїжджає за розмітку.

Сучасні мультимедійні можливості не варто навіть обговорювати – центральний екран показує навігацію зі смартфона без підключення дротів. Водію нічого з’єднувати не потрібно – його телефон заряджається на консолі індукційно. Для інших пасажирів роз’ємів достатньо і спереду, і ззаду.

Реве та їде

Під капотом – знайомий за СХ-60 бензиновий турбодвигун об’ємом 3,3 л. Він має 6 циліндрів в ряд, які розміщені вздовж кузова. Привід повний, але конструкція така, що задній привід пріоритетний, як у преміум-позашляховиків німецьких брендів. Це рішення дає можливість добитись кращого розподілу ваги автомобіля, що, в свою чергу, сприяє більшій стабільності в поворотах.

Найбільша відмінність цього двигуна від СХ-60 – турбіна в CX-90 більша, тому вона видуває не 284 к.с., а цілих 345! Це найбільш потужний двигун за всю історію Mazda. Також в гібридній системі задіяний більш потужний електромотор, і працює він інакше, аніж в меншій моделі. Електродвигун видає 153 Нм, і він може не лише додавати потужності при старті, але й підтримувати постійну швидкість навіть при вимкненому ДВЗ.

Споряджена маса CX-90 – 2,1 тони, а максимально допустима – 2,8 тони. Таке навантаження потрібно “возити” потужним мотором, і цьому силовому агрегату воно під силу. До сотні він розганяє машину за 6,9 секунди. Це стільки ж, як і на CX-60, хоча машина й набагато більша. Та й за відчуттями динаміка однакова. А от гальма тут більш ефективні, адже задні диски більші, ніж у СХ-60.

Автомобіль добре слухається керма, хоча зусилля на ньому відповідають масі – тендітним жінкам буде не дуже легко. Та й крутити його на парковці треба довго – від упору до упору більше трьох обертів. Втім, дивно було б, якщо б на такій великій машині кермо було легке та гостре, як на гарячому спорткарі.

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На натискання педалі газу двигун відповідає досить швидко, хоч і не моментально: спочатку ми чуємо звук мотору, що набирає оберти. Звичайно, це не спорткар, а великий сімейний позашляховик, тому іншого чекати й не доводиться. Хоча бас, звичайно, приємний – дуже соковитий. Натомість впевненість у керуванні забезпечують широченні шини (275 мм) вони чіпляються за асфальт в поворотах, не дають висковзнути з траєкторії.

Втім, така впевненість на швидкостях далася взнаки у комфорті. Величезні колеса не надто м’яко відпрацьовують нерівності наших доріг, тому на серії вибоїн автомобіль трохи трясе. На цьому авто використовуються звичайні амортизатори, “пневми” не буває. Саме тому велика та важка машина має досить жорстку підвіску, щоб надійно тримати дорогу, не кренитись та не вислизати на швидкості у затяжних поворотах.

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А от чим CX-90 відверто здивувала, то це витратою пального. Здавалось би, на таку масу та об’єм циліндрів цей мотор повинен би мати “апетит” мінімум 15-17 літрів, однак це не так. На трасі з постійною швидкістю адаптивного круїз-контролю у 130 км/год протягом 250 км борткомп’ютер показав 9,5 літрів в одну сторону і 10,2 літри в іншу! Можливо, дорога “назад” була менш економічною через повне завантаження багажника. А може вітер зустірний… Втім, у місті авто теж досить економічне – споживає всього 10,5-11 літрів на сотню.

Насправді видатна ефективність силового агрегата завдячується його інноваційній конструкції. Окрім власне бензинового двигуна з турбонаддувом він складається з 8-ступеневої трансмісії та технології м’якого гібрида M Hybrid Boost з 48-вольтовим стартер-генератором. “Автомат” перемикається не гідротрансформатором, а багатодисковою муфтою, яка працює дуже швидко. Це забезпечує моментальне перемикання передач, невеликі втрати енергії та можливість передавати величезний крутний момент. А ще – гібридна система часто вимикає двигун, коли ти відпускаєш педаль газу. Тоді швидкість підтримує електромотор з крутним моментом у 153 Нм. Звичайно, він також допомагає розганяти машину, якщо педаль газу натиснути досить різко. Також непомітно відбувається вмикання бензинового двигуна при потребі прискоритись.

Преміум чи преміум?

У новинки два виконання – Premium-Line та Premium-Sport. У них однакові силові агрегати, різниця лише у кількості місць та оздобленні салоні. Так, Premium-Line, як у нас на тесті, має чорний шкіряний салон з наппи та вставками штучної, 7-місну конфігурацію. Коштує вона 2 498 400 грн, тобто $68 150.

Версія Premium-Sport отримала 6-місний салон медового кольору та світле шкіряне кермо. Тут також є шкіра наппа, вставки зі штучної, а також замша. За неї просять дорожче – 2 648 400 грн, тобто $72 240. Звичайно, як для Mazda, то ціна незвична. Однак у машин такого ж класу вартість схожа, а якщо взяти аналогічні за розміром преміум-бренди, то й поготів – навіть недорого. Причому з точки зору комплектацій, якості виконання салону, зовнішнього вигляду та динамічних характеристик найбільша Mazda демонструє новий, дуже високий рівень.

Ціни та комплектації – за посиланням

Технічні характеристики