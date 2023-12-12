11:01, 12 декабря 0

Флагманский кроссовер Mazda должен был получить все качества с характеристикой "самый большой": размеры, мощность, комфорт и цену. Однако есть кое-что, чем он уступает даже своим меньшим "сестрам". Как ни странно, это - аппетит.

Большой во всем

На первый взгляд, Mazda CX-90 – это увеличенный вариант модели CX-60, причем по всем параметрам. Длина составляет 5120 мм, то есть аж на 37 см больше "шестидесятки". Длиннее на 25 см и колесная база, она достигает аж трех метров и 12 см. Новый флагман еще и на 10 см шире – почти два метра, без учета боковых зеркал. Колеса тоже максимально на сегодня возможные – диаметром 21 дюйм. Поэтому по размерам Mazda CX-90 больше BMW X5, Toyota Land Cruiser и приближается к такому великану, как BMW X7.

Хотя если смотреть спереди, то две новые "Мазды" легко перепутать – передок и форма фар выполнены в одном стиле. Длиннющий капот, смещенная внутрь передняя стойка, массивный кокпит, плавно ниспадающая крыша. На крыле у обоих – шильдик с обозначением inline 6, то есть шестицилиндровый рядный двигатель. Разница между ними в том, что у CX-90 несколько иная решетка радиатора и форма бампера, в котором снизу выделяется большая хромированная перекладина.

Напомним тест-драйв Mazda CX-60

Сбоку CX-90 выглядит массивно, но не чрезмерно – закругленные, плавные линии кузова скрывают истинные размеры машины. Наиболее заметный признак, по которым сбоку можно отличить эти машины – заднее окно: у CX-90 большое и прямоугольное (чтобы пассажиры третьего ряда хоть что-то видели), а у СХ-60 – срезанное, треугольное.

Тестовое авто окрашено в новый для японского бренда цвет, доступен пока только для этой модели. Он называется Artisan Red, то есть насыщенный темно-красный. В тени он имеет оттенок красного вина многолетней выдержки, а на солнце сверкает красноватым, с благородной глубиной.

Семеро или шестеро

В салоне самое большое отличие между двумя новинками – в наличии у CX-90 третьего ряда. Причем салон может иметь 7 или 6 мест. Во втором случае в каждом ряду есть по два сиденья. Тогда наиболее "козырными" становятся вовсе не передние, а "капитанские" кресла второго ряда, как на премиальных Mercedes-Maybach GLS или некоторых версиях Toyota Land Cruiser.

Однако у нас на тесте – семиместная версия, где второй ряд имеет трехместный диван. Конечно, при этих габаритах на втором ряду очень просторно и невероятно удобно. К тому же есть подогрев сидений, шторки на окнах и собственный блок управления климат-контролем. А еще здесь очень светло благодаря огромной стеклянной крыше с люком.

Больше информации о Mazda CX-90

Даже когда разложены все семь сидений, в багажник помещается 257 л, а расстояние от ляды до спинки сиденья – 52 см. Конечно, когда третий ряд опустить, можно уже закупить пол супермаркета – объем достигает 608 л. Ну а если нужно перевезти холодильник, сложите и второй ряд – влезет аж 2025 л. Интересно, что высота открывания задней двери здесь больше, чем у других "Мазд" – люди с ростом 182 см уже не достают головой до края.

А вот на передних сиденьях пространства не больше, чем в СХ-60. Разве что над головой. Оформление салона также знакомо по меньшей "сестре". Здесь та же широченная центральная консоль, на которой установлены джойстик мультимедийной системы, место для стаканов и достаточно массивная ручка переключения передач с необходимостью включать "паркинг" движением на себя. Мягкая обивка панели приборов с прострочкой, приятные на ощупь материалы. На сиденьях частично кожа наппа – мягкая и хорошо обработана.

Один из трех режимов езды (Нормал, Спорт и Офроуд) можно выбрать на центральной консоли, при этом изменится стиль панели приборов. Обе комплектации оснащены акустической системой Bose на 12 динамиков и сабвуфером – звучит очень реалистично и басовито.

Управление микроклиматом возложено на блок с понятными физическими клавишами. Возле рычага КП – еще две кнопки: спуска с горы и принудительного включения камер на 360 градусов – ведь необходимость рассмотреть обстановку вокруг при таких габаритах возникает нередко. Картинка на большом дисплее здесь качественная, позволяет увидеть даже мелкие окружающие объекты и не повредить дорогие колесные диски или бампер.

Система запоминает водителя по его росту и лицу, а потом узнает его и выставляет сохраненные параметры комфорта – пододвигает сиденья, регулирует зеркала, включает любимую радиостанцию и наклоняет руль. Но еще и следит за его поведением. Если во время управления водитель посмотрел в сторону, система напомнит, что он отвлекся.

Также работают ассистенты предвидения аварийных ситуаций – при стремительном приближении к препятствию включается предупредительный сигнал, а если водитель не реагирует – авто самостоятельно экстренно тормозит. На дисплее показывается движущиеся транспортные средства спереди, сбоку и сзади. А при желании выехать на соседнюю полосу, если она занята другим автомобилем, система выдает предупредительный сигнал. За скоростью и круиз-контролем удобно следить через проекционный дисплей на ветровом стекле. Однако расслабляться не стоит – в режиме активного круиза машина не держится полосы посередине, а только предупреждает, когда водитель выезжает за разметку.

Современные мультимедийные возможности не стоит даже обсуждать – центральный экран показывает навигацию со смартфона без подключения проводов. Водителю ничего соединять не нужно – его телефон заряжается на консоли индукционно. Для остальных пассажиров разъемов достаточно и спереди, и сзади.

Ревет и едет

Под капотом – знакомый по СХ-60 бензиновый турбодвигатель объемом 3,3 л. У него 6 цилиндров в ряд, которые размещены вдоль кузова. Привод полный, но конструкция такова, что задний привод приоритетный, как у премиум-внедорожников немецких брендов. Это решение дает возможность добиться лучшего распределения веса автомобиля, что, в свою очередь, способствует большей стабильности в поворотах.

Самое большое отличие этого двигателя от СХ-60 – турбина в CX-90 больше, поэтому она выдувает не 284 л.с., а целых 345! Это самый мощный двигатель за всю историю Mazda. Также в гибридной системе задействован более мощный электромотор, и работает он иначе, чем в меньшей модели. Электродвигатель выдает 153 Нм, и он может не только добавлять мощности при старте, но и поддерживать постоянную скорость даже при выключенном ДВС.

Снаряженная масса CX-90 – 2,1 тонны, а максимально допустимая – 2,8 тонны. Такую нагрузку нужно "возить" мощным мотором, и этому силовому агрегату она под силу. До сотни он разгоняет машину за 6,9 секунд. Это столько же, как и на CX-60, хотя машина и гораздо больше. Да и по ощущениям динамика одинаковая. А вот тормоза здесь более эффективные, ведь задние диски больше, чем у СХ-60.

Автомобиль хорошо слушается руля, хотя усилия на нем соответствуют массе – хрупким женщинам будет не очень легко. Да и крутить его на парковке надо долго – от упора до упора более трех оборотов. Впрочем, странно было бы, если бы на такой большой машине руль был легкий и острый, как на горячем спорткаре.

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На нажатие педали газа двигатель отвечает довольно быстро, хоть и не моментально: сначала мы слышим звук набирающего обороты мотора,. Конечно, это не спорткар, а большой семейный внедорожник, поэтому другого ждать и не приходится. Хотя бас, конечно, приятный – очень сочный. Уверенность в управлении обеспечивают широченные шины (275 мм) они цепляются за асфальт в поворотах, не дают выскользнуть с траектории.

Впрочем, такая уверенность на скоростях сказалась в комфорте. Огромные колеса не слишком мягко отрабатывают неровности наших дорог, поэтому на серии выбоин автомобиль немного трясет. На этом авто используются обычные амортизаторы, "пневмы" не бывает. Именно поэтому большая и тяжелая машина имеет достаточно жесткую подвеску, чтобы надежно держать дорогу, не крениться и не выскальзывать на скорости в затяжных поворотах.

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А вот чем CX-90 откровенно удивила, то это расходом топлива. Казалось бы, на такую массу и объем цилиндров этот мотор должен бы иметь "аппетит" минимум 15-17 литров, однако это не так. На трассе с постоянной скоростью адаптивного круиз-контроля в 130 км/ч в течение 250 км борткомпьютер показал 9,5 литров в одну сторону и 10,2 литра в другую! Возможно, дорога "назад" была менее экономичной из-за полной загрузки багажника. А может ветер встречный... Впрочем, в городе автомобиль тоже достаточно экономичный – потребляет всего 10,5-11 литров на сотню.

На самом деле выдающаяся эффективность силового агрегата обязана его инновационной конструкции. Кроме собственно бензинового двигателя с турбонаддувом он состоит из 8-ступенчатой трансмиссии и технологии мягкого гибрида M Hybrid Boost с 48-вольтовым стартер-генератором. "Автомат" переключается не гидротрансформатором, а многодисковой муфтой, которая работает очень быстро. Это обеспечивает моментальное переключение передач, небольшие потери энергии и возможность передавать огромный крутящий момент. А еще – гибридная система часто выключает двигатель, когда ты отпускаешь педаль газа. Тогда скорость поддерживает электромотор с крутящим моментом в 153 Нм. Конечно, он также помогает разгонять машину, если педаль газа нажать достаточно резко. Также незаметно происходит включение бензинового двигателя при необходимости ускориться.

Премиум или премиум?

У новинки два исполнения – Premium-Line и Premium-Sport. У них одинаковые силовые агрегаты, разница только в количестве мест и отделке салона. Так, Premium-Line, как у нас на тесте, имеет черный кожаный салон с наппы и вставками искусственной, 7-местную конфигурацию. Стоит она 2 498 400 грн, то есть $ 68 150.

Версия Premium-Sport получила 6-местный салон медового цвета и светлый кожаный руль. Здесь также есть кожа наппа, вставки из искусственной, а также замша. За нее просят дороже – 2 648 400 грн, то есть $ 72 240. Конечно, как для Mazda, то цена необычная. Однако у машин такого же класса стоимость схожая, а если взять аналогичные по размеру премиум-бренды, то и подавно – даже недорого. Причем с точки зрения комплектаций, качества исполнения салона, внешнего вида и динамических характеристик самая большая Mazda демонстрирует новый, очень высокий уровень.

Цены и комплектации – по ссылке