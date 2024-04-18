В исходном коде сайта Tesla UK упоминается совокупная мощность более 500 лошадиных сил.

Tesla представила обновленную Model 3 в сентябре прошлого года без ожидаемого варианта Performance. Но выход самой мощной версии не за горами, учитывая, что предыдущие детали скрывались в исходном коде британского конфигуратора компании. Читатель сайта InsideEVs нашел скрывающиеся на виду детали,.

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Обновленная модель 3 Performance получит "совершенно новые, высокопроизводительные приводы", которые будут обеспечивать общую мощность более 500 лошадиных сил. Точная цифра, которую производят двигатели, не называется, но Tesla утверждает, что это "самая мощная Model 3 в истории".

Tesla упоминает, что также наладила шасси и подвеску для "интуитивно понятной, как бритва, реакции на действия водителя". В другом месте было улучшено ощущение педали, а также улучшено управление нагревом для более стабильного торможения независимо от скорости. Новая Model 3 Performance также получит легкие колесные диски с шинами для "повышенного сцепления с дорогой на поворотах".

Что касается косметических изменений, то в том же исходном коде упоминается "переработанная передняя и задняя панели, задний диффузор и спойлер из углеродного волокна". Внутри он получил "совершенно новый дизайн сидений с улучшенными боковыми подкладками и подушками" и вентиляцией. Чтобы отличить его от меньших версий Model 3, Tesla предоставляет Performance "легкий декор из углеродного волокна и изысканный узор плетения".

Кроме того, время ускорения до сотни неизвестно. Старой Model 3 Performance нужно было 3,1 секунды для этого упражнения. Запас хода, кажется, не указан, но мы напомним вам, что исходная модель была оценена EPA в 506 км.

Вес не упоминается, хотя предыдущие утечки указывали, что он останется неизменным. Также считается, что емкость батареи 82,0 киловатт-часа будет идентичной, но пока ничего официального не подтверждено.

Что касается названия, то оно, кажется, будет таким же. Несмотря на слухи о том, что модель будет переименована в Model 3 Ludicrous, похоже, что Performance останется.

Поскольку Tesla обновляет свои региональные веб-сайты, чтобы включить новую Model 3 Performance, ожидайте официального открытия в ближайшие дни или недели.