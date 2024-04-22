Tesla знизила на 4000 доларів вартість опції Full Self-Driving (FSD) - тепер вона коштує 8000 доларів замість 12 000.

Корекцію цін, як пише electrek.co, проведено не тільки в США, але й у Канаді, де раніше система коштувала 16 000 канадських доларів, а зараз впала до 11 000.

Ціновий карт-бланш отримав опційний "Покращений автопілот", який раніше коштував 6000 доларів. Для власників, які вже мають покращений автопілот, вартість оновлення до FSD тепер становить 2000 доларів США, а не 6000 доларів.

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Загалом Tesla нині в активній фазі сезон цінопаду. Компанія значно знижує вартість на свою продукцію. Зокрема, днями знизила ціни на більшість своїх автомобілів, в середньому на 2000 доларів.

Кілька тижнів тому виробник також знизив ціну на свою послугу підписки FSD вдвічі до 99 доларів США на місяць.

Усі ці ціни значно знизилися порівняно з найвищою ціною, за яку FSD коли-небудь продавалася, вона становила 15 тисяч доларів з кінця 2022 року до кінця 2023 року, коли ціна знизилася до 12 тисяч доларів. І ось знову знижка.

Раніше підвищення цін на FSD в основному пов’язувалося з оновленнями програмного забезпечення, які додавали нові можливості в систему. Генеральний директор Tesla Ілон Маск каже, що автомобілі Tesla з FSD є «дорожчими активами», потенційно вартими 100-200 тисяч доларів через їх вартість як робототаксі.

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Менеджмент виробника очікує, що нижча ціна може стимулювати власників купувати програмне забезпечення, яке раніше здебільшого дорожчало. Однак і в зменшеній до 8000 доларів ціні багато власників Tesla вбачають значну дорожнечу, оскільки це ще не абсолютний рівень автономності, а вимагає пильного слідкування за ситуацією на дорозі.