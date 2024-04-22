Tesla снизила на 4000 долларов стоимость опции Full Self-Driving (FSD) - теперь она стоит 8000 долларов вместо 12 000.

Коррекцию цен, как пишет electrek.co, проведена не только в США, но и в Канаде, где ранее система стоила 16 000 канадских долларов, а сейчас упала до 11 000.

Ценовой карт-бланш получил опционный "Улучшенный автопилот", который ранее стоил 6000 долларов. Для владельцев, которые уже имеют улучшенный автопилот, стоимость обновления до FSD теперь составляет 2000 долларов США, а не 6000 долларов.

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В целом Tesla сейчас в активной фазе сезон ценопада. Компания значительно снижает стоимость на свою продукцию. В частности, на днях снизила цены на большинство своих автомобилей, в среднем на 2000 долларов.

Несколько недель назад производитель также снизил цену на свою услугу подписки FSD вдвое до 99 долларов США в месяц.

Все эти цены значительно упали по сравнению с самой высокой ценой, за которую FSD когда-либо продавалась, она составляла 15 тысяч долларов с конца 2022 года до конца 2023 года, когда цена снизилась до 12 тысяч долларов. И вот снова скидка.

Ранее повышение цен на FSD в основном связывалось с обновлениями программного обеспечения, которые добавляли новые возможности в систему. Генеральный директор Tesla Илон Маск говорит, что автомобили Tesla с FSD являются "более дорогими активами", потенциально стоящими 100-200 тысяч долларов из-за их стоимости как робототакси.

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Менеджмент производителя ожидает, что более низкая цена может стимулировать владельцев покупать программное обеспечение, которое ранее в основном дорожало. Однако и в уменьшенной до 8000 долларов цене многие владельцы Tesla видят значительную дороговизну, поскольку это еще не абсолютный уровень автономности, а требует пристального слежения за ситуацией на дороге.