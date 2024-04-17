От самой мощной Tesla Model 3 отрезали крышу. Результат получился очень интересным.

Команда украинских инженеров и дизайнеров из компании TSK в Калифорнии (США) создала уникальный кабриолет на базе самой мощной версии электромобиля Tesla Model 3. Для проекта тюнеры купили самый маленький из электромобилей американского бренда в исполнении Performance.

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"Мы начали новый проект, под который купили Performance. Цель проекта – создать полностью новый кузов из стекловолокна и модифицировать платформу, чтобы по максимуму использовать потенциал шасси Tesla Model 3", – отметил основатель компании TSK Богдан Головатюк в эксклюзивном комментарии AUTOGEEK.

По его словам, согласно проекту, заряженный электромобиль потеряет все кузовные панели, и останется только шасси с батареей и электромоторами.

Головатюк также отметил, что кроме времени на мозговые штурмы, творческого запала и финансов для покупки "заготовки", на создание кастомного проекта было потрачено четыре баллончика с золотой краской для домашнего декора. Также пригодились красные чехлы на сиденья, которые были сняты с одной из купленных на продажу машин.

Основатель компании также в разговоре отметил, что ребята из TSK укоротили пружины Tesla Model 3, хотя впоследствии на машину установят полностью другую готовую подвеску, а также добавят кабриолету немного шумоизоляции.

Напомним, что электромобиль Tesla Model 3 в версии Long Range Performance оснащен полноприводной силовой установкой в составе пары электромоторов. Передний электродвигатель имеет мощность 210 л.с., а задний – 300 сил. Благодаря батарее емкостью 82 кВт*ч электромобиль может проезжать на одной подзарядке около 567 км.