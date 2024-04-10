Команда инженеров известного автоэксперта Сэнди Манро разобрали электрический пикап Tesla Cybertruck. Как оказалось - батарея электрического пикапа оказалась наполовину пустой.

Компания Tesla в характеристиках Cybetruck заявляет, что емкость батареи пикапа составляет 123 кВт-ч. Как оказалось, большинство водителей были разочарованы реальным запасом хода, который совсем не соответствовал заявленному.

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После многих негативных отзывов владельцев, Tesla выпустила так называемый "удлинитель запаса хода", который нужно устанавливать в грузовом отсеке автомобиля. Однако, устройство пока не доступно для покупателей.

Мастера из команды Сэнди Манро обнаружили неожиданное объяснение низкого запаса хода Cybertruck. После того как рабочие открыли аккумуляторную батарею, они обнаружили много пространства между слоем из 4680 элементов и верхней защитной пластиной.

Команда отметила, что, фактически, батарея была наполовину пустая, и там, гипотетически, хватило бы места для еще одного слоя из 4680 элементов. В таком случае возникает вопрос, почему Tesla не разместила их?

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Точный ответ на этот вопрос имеет только компания Tesla. Возможно, такой аккумулятор был бы слишком дорогим в производстве и имел бы гораздо больший вес.