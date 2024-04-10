Команда інженерів відомого автоексперта Сенді Манро розібрала електричний пікап Tesla Cybertruck. Як виявилось, батарея електричного пікапа виявилась наполовину порожньою.

Компанія Tesla в характеристиках Cybetruck заявляє, що ємність батареї пікапа становить 123 кВт-год. Як виявилось, більшість водіїв були розчаровані реальним запасом ходу, який зовсім не відповідав заявленому.

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Після багатьох негативних відгуків власників, Tesla випустила так званий “подовжувач запасу ходу”, який потрібно встановлювати у вантажному відсіку автомобіля. Проте, пристрій поки не доступний для покупців.

Майстри з команди Сенді Манро виявили несподіване пояснення низького запасу ходу Cybertruck. Після того, як робітники відкрили акумуляторну батарею, вони виявили багато простору між шаром із 4680 елементів і верхньою захисною пластиною.

Команда зазначила, що, фактично, батарея була наполовину порожня, й там, гіпотетично, вистачило б місця для ще одного шару з 4680 елементів. В такому разі постає питання, чому Tesla не розмістила їх?

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Точну відповідь на це питання має лише компанія Tesla. Можливо, такий акумулятор був би занадто дорогим у виробництві та мав набагато більшу вагу.