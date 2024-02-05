Електричний пікап презентували два місяці тому. Перші власники вже виявили низку недоліків і проблем, про які в Tesla, можливо, навіть і не здогадуються.

Компанія Tesla має багато прикладів амбітних, проте погано реалізованих планів. Щоразу, коли компанія запускала нову модель і оголошувала терміни, люди очікували затримок, адже це звична прикмета американського виробника.

Хоч і з запізненням, електромобілі та розробки від Tesla все ж надходять у продаж, навіть попри частий песимістичний настрій експертів та критиків щодо їх реального запуску у виробництво.

Так сталося з Model 3, Tesla Full Self-Driving (автопілот, що розробила компанія) та Cybertruck. Тепер така доля очікує платформу бюджетних електромобілів наступного покоління та інноваційний метод збірки, який планує запустити компанія.

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Скромні специфікації

Cybertruck був особливим випадком, оскільки Ілон Маск продовжував обіцяти нові речі та функції в авто роками – увесь час, поки тривала розробка. З одного боку, це тиснуло на інженерів, вимагаючи реалізувати всі функції, про які мріяв Маск. З іншого боку, це затримало проєкт так сильно, що з часом Cybertruck став майже міфологічним.

Однак, першою гарними звістками для фанатів стали випробування пікапа в Каліфорнії, а згодом і в інших частинах США. Через те, що пікап має прямокутну форму кузова, приховати його камуфляжем досить важко, адже приховувати, фактично, нічого.

Довгоочікуваний день презентації моделі став для фанатів повним розчаруванням – Tesla оголосила специфікації пікапа. Як виявилось, унікальні технічні характеристики моделі, про які мріяв Ілон Маск, в реальності виявились скромними показниками звичайних електромобілів.

Замість обіцяних Ілоном Маском близько 810 км запасу ходу у топовій повнопривідній комплектації Cybertruck отримав лише 547 км. Щоб компенсувати цей недолік, Tesla анонсувала «подовжувач запасу ходу батареї», який можна встановити в кузов пікапа та збільшити запас ходу ще на 210 км. Окрім того факту, що його ще немає у продажу, недоліком є те, що він займає майже половину місця в кузові.

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Хай там як, але цей перший недолік став відомий покупцям ще в момент прем’єри. Але як виявилось, є низка інших “косяків” Tesla Cybertruck, які розчаровують своїх власників.

Скільки ви можете отримати, продавши Cybertruck?

Це було одне з найгарячіших запитань, які люди задавали ще до початку поставок. Більшу частину власників Cybertruck воно турбує і зараз. У 2019 році люди часто бронювали електричний пікап Tesla, вважаючи, що зможуть перепродати його з прибутком, коли почнуться поставки.

Tesla також подумала про це й уклала контракт для власників Foundation Series, щоб запобігти перепродажам Cybertruck у перший рік після початку поставок.

Згідно з умовами контракту, ви можете продати свою вантажівку назад лише Tesla, хоча незрозуміло, скільки ви за це отримаєте. Якщо ви продасте його третій стороні, ви будете винні Tesla 50 000 доларів, або будь-яку іншу суму, якщо загальна сума продажу перевищить $50 000. Це фактично запобігає перепродажу Cybertruck для отримання прибутку, оскільки Tesla отримає всі переваги.

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Проблема з ковпаками на колесах

Нещодавно Tesla виявили проблему з колесами пікапа. Виявилося, що ковпаки на колесах спричиняють сильний знос боковин шин через непродуману систему кріплення, тому Tesla вирішила їх утилізувати. Зараз пікапи поставляються без колісних ковпаків, і новим власникам обіцяють надіслати їх, щойно нова версія буде доступна.

Гума у цьому місці зношується дуже швидко, і з часом колесо може вибухнути

Аеродинамічні колісні ковпаки були однією з характерних рис Cybertruck, тому багатьом людям прикро, що вони зникли. Вони мають унікальний дизайн, який відповідає індивідуальному малюнку шин. Ковпаки мають сім спиць, кожна з яких входить у виїмку в боковині шини. Ця конструкція сприяє підвищенню аеродинамічної ефективності – Tesla стверджує, що аеродинамічні ковпаки підвищують ефективність на 5-10% порівняно з оголеним колесом.

Відсутність блокування диференціала

Tesla оголосила, що Cybertruck матиме електромеханічне блокування диференціала на передньому приводі моделей AWD і Cyberbeast. Модель AWD також оснащена електронним блокованим диференціалом на задній осі. Це означає, що він покладається на програмне забезпечення, аби заблокувати диференціал.

Система авто не дозволяє заблокувати диференціал, хоча технічно така можливість передбачена – проблема у відсутності програмного забезпечення

Вперше цей недолік привернув увагу автофанатів, коли вантажівка Ford рятувала Cybertruck, адже він скотився зі снігового схилу. Не маючи можливості заблокувати задні колеса, Cybertruck не міг піднятися назад самостійно. Тоді відео цієї сцени стало вірусним в YouTube.

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Оскільки це був прототип-кандидат на випуск, люди пробачили неповне програмне забезпечення. Однак Tesla досі не підготувала програмне забезпечення для серійних автомобілів, які будуть доставлені клієнтам.

Рульове керування задніми колесами досить ненадійне

Позашляхові можливості Cybertruck і досі не перевірені як слід. В мережі є сотні фото та відео, де пікап долає різні природні перешкоди, і вдається йому це не завжди.

Однак, нещодавно користувачі соціальної мережі X поширили досить трагічне фото Cybertruck зі зламаним заднім колесом. Ймовірно, водій зламав його під час жорсткої поїздки дюнами. Команда Unplugged Performance пояснила в дописі на X, що вони довели Cybertruck до своїх меж, що зрештою призвело до того, що на другий день зламався болт.

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Звичайно, що цей випадок – одиничний, однак точного підтвердження, що з будь-яким іншим пікапом такого не відбудеться, немає. Через те, що позашляховик обладнаний системою керування задніх коліс, його підвіска є конструктивно складною. Саме тому, в разі такої складної поломки, ремонт буде досить дорогим.