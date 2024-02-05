Электрический пикап презентовали два месяца назад и первые владельцы уже обнаружили ряд недостатков и проблем, о которых в Tesla, возможно, даже и не догадываются.

Компания Tesla имеет много примеров амбициозных, однако плохо реализованных планов. Каждый раз, когда компания запускала новую модель и объявляла сроки, люди ожидали задержек, ведь это привычная примета американского производителя.

Хотя и с опозданием, электромобили и разработки от Tesla все же поступают в продажу, даже несмотря на частый пессимистический настрой экспертов и критиков относительно их реального запуска в производство.

Так произошло с Model 3, Tesla Full Self-Driving (автопилот, что разработала компания) и Cybertruck. Теперь такая судьба ожидает платформу бюджетных электромобилей следующего поколения и инновационный метод сборки, который планирует запустить компания.

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Скромные спецификации

Cybertruck был особым случаем, поскольку Илон Маск продолжал обещать новые вещи и функции в авто годами – все время пока длилась разработка. С одной стороны, это давило на инженеров, требуя реализовать все функции, о которых мечтал Маск. С другой стороны, это задержало проект так сильно, что со временем Cybertruck стал почти мифологическим.

Однако, первой хорошей вестью для фанатов стали испытания пикапа в Калифорнии, а впоследствии и в других частях США. Из-за того, что пикап имеет прямоугольную форму кузова – скрыть его камуфляжем довольно трудно, ведь скрывать, фактически, ничего.

Долгожданный день презентации модели стал для фанатов полным разочарованием – Tesla объявила спецификации пикапа. Как оказалось, уникальные технические характеристики модели, о которых мечтал Илон Маск, в реальности оказались всего скромными показателями обычных электромобилей.

Вместо обещанных Илоном Маском около 810 км запаса хода в топовой полноприводной комплектации Cybertruck получил лишь 547 км. Чтобы компенсировать этот недостаток, Tesla анонсировала "удлинитель запаса хода батареи", который можно установить в кузов грузовика и увеличить запас хода еще на 210 км. Кроме того факта, что его еще нет в продаже, недостатком является то, что он занимает почти половину места в кузове.

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Как бы там ни было, но этот первый недостаток стал известен покупателям еще в момент премьеры. Но как оказалось, есть ряд других "косяков" Tesla Cybertruck, которые разочаровывают своих владельцев.

Сколько вы можете получить, продав Cybertruck?

Это был один из самых горячих вопросов, которые люди задавали еще до начала поставок. Большую часть владельцев Cybertruck он беспокоит и сейчас. В 2019 году люди часто бронировали электрический пикап Tesla, считая, что смогут перепродать его с прибылью, когда начнутся поставки.

Tesla также подумала об этом и заключила контракт для владельцев Foundation Series, чтобы предотвратить перепродажи Cybertruck в первый год после начала поставок.

Согласно условиям контракта, вы можете продать свой грузовик обратно только Tesla, хотя непонятно, сколько вы за это получите. Если вы продадите его третьей стороне, вы будете должны Tesla 50 000 долларов, или любую другую сумму, если общая сумма продажи превысит $50 000. Это фактически предотвращает перепродажу Cybertruck для получения прибыли, поскольку Tesla получит все преимущества.

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Проблема с колпаками на колесах

Недавно Tesla обнаружили проблему с колесами пикапа. Оказалось, что колпаки на колесах вызывают сильный износ боковин шин из-за непродуманной системы крепления, поэтому Tesla решила их утилизировать. Сейчас пикапы поставляются без колесных колпаков, и новым владельцам обещают прислать их, как только новая версия будет доступна.

Резина в этом месте изнашивается очень быстро, и со временем колесо может взорваться

Аэродинамические колесные колпаки были одной из характерных черт Cybertruck, поэтому многим людям обидно, что они исчезли. Они имеют уникальный дизайн, который соответствует индивидуальному рисунку шин. Колпаки имеют семь спиц, каждая из которых входит в выемку в боковине шины. Эта конструкция способствует повышению аэродинамической эффективности - Tesla утверждает, что аэродинамические колпаки повышают эффективность на 5-10% по сравнению с обнаженным колесом.

Отсутствие блокировки дифференциала

Tesla объявила, что Cybertruck будет иметь электромеханическую блокировку дифференциала на переднем приводе моделей AWD и Cyberbeast. Модель AWD также оснащена электронным блокируемым дифференциалом на задней оси. Это означает, что он полагается на программное обеспечение, чтобы заблокировать дифференциал.

Система авто не позволяет заблокировать дифференциал, хотя технически такая возможность предусмотрена – проблема в отсутствии программного обеспечения

Впервые этот недостаток привлек внимание авто фанатов, когда грузовик Ford спасал Cybertruck, ведь он скатился со снежного склона. Не имея возможности заблокировать задние колеса, Cybertruck не мог подняться назад самостоятельно. Тогда видео этой сцены стало вирусным в YouTube.

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Поскольку это был прототип-кандидат на выпуск, люди простили неполное программное обеспечение. Однако Tesla до сих пор не подготовила программное обеспечение для серийных автомобилей, которые будут доставлены клиентам.

Рулевое управление задними колесами достаточно ненадежное

Внедорожные возможности Cybertruck до сих пор не проверены как следует. В сети есть сотни фото и видео, где пикап преодолевает различные природные препятствия, и удается ему это не всегда.

Однако, недавно пользователи социальной сети X распространили довольно трагическое фото Cybertruck со сломанным задним колесом. Вероятно водитель сломал его во время жесткой поездки по дюнам. Команда Unplugged Performance объяснила в заметке на X, что они довели Cybertruck до своих пределов, что в конце концов привело к тому, что на второй день сломался болт.

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Конечно, что этот случай – одиночный, однако точного подтверждения, что с любым другим пикапом такого не произойдет - нет. Из-за того, что внедорожник оборудован системой управления задних колес, его подвеска является конструктивно сложной. Именно поэтому, в случае такой сложной поломки, ремонт будет достаточно дорогим.