Відомий американський автомобільний експерт Сенді Манро протестував електричний пікап від Ілона Маска й висловив шквал критики стосовно вражень після кермування цього авто.

Сенді Манро відомий критик у світі автоіндустрії, адже раніше він працював інженером-технологом у Ford протягом десяти років, а тепер має власний блог на YouTube, де проводить огляди різних автомобілів.

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Цього разу він обрав майже новий Tesla Cybertruck, аби подолати за його кермом декілька сотень кілометрів. Сенді заявив, що був вражений потужністю, технологічністю та підгонкою деталей вантажівки, проте потрапив в невелике ДТП, намагаючись припаркуватись.

Річ у тім, що Манро був розчарований відсутністю бічних дзеркал та “неінформативністю” камери заднього виду. Він розповів, що від дзеркала в салоні авто немає жодної користі, адже коли багажний відсік закритий в нього нічого не видно.

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«Також одна з речей, чим я незадоволений, це те, що я не знаю, де знаходиться задня частина цього транспортного засобу...Камера каже, що я маю близько метра до стіни, але насправді це скоріше декілька сантиметрів...», — сказав Манро.

Через великі габаритні розміри транспортного засобу Манро навіть кілька разів протаранив стіну, злегка погнувши задні краї вантажівки та задряпавши частину заднього бампера. В результаті він сказав, що водіям треба поводитись за кермом цього пікапа так, “ніби вони за кермом ваговоза”.

Цікаво, що Сенді Манро далеко не перший, хто скаржиться на складність керування новим Tesla Cybertruck. Нещодавно журналісти MotorTrend помітили, що камера заднього виду не працює, коли ввімкнено покажчик повороту вантажівки, оскільки відео з камери заднього огляду замінюється відео з іншої камери сліпих зон.

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Це майже унеможливлювало процес паркування заднім ходом, адже головний екран мультимедіа не дозоляв водієві обрати іншу камеру. Однак, інженери Tesla виправили цей недолік, оновивши програмне забезпечення автівки.