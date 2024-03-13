Caviar випустила смартфон Samsung S24 Ultra у дизайні під Tesla Cybertruck.

Компанія Caviar представила чергову розкішну переробку смартфона. Це Samsung S24 Ultra, якому зрадили риси електричного пікапа Tesla Cybertruck.

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Що за матеріал використали цього разу, не уточнюється, але за телефон у новому корпусі охочим доведеться викласти від $8 770 да версію на 256 Гб до $9 490 за топову з обємом пам'яті 1 Тб.

Для порівняння, вартість звичайного S24 Ultra стартує зі 1500 тисяч доларів, а за терабайтну версію S24 Ultra продавці просять 1900 доларів. Це дорожче, ніж аналогічні іміджеві продукти від Apple.

Кутастий Samsung - частина колекції під назвою Future, орієнтованої на власників пікапів Tesla та окулярів Apple Vision Pro. Смартфон повторює "чіткі лінії, чистий метал, геометричний корпус і колір фар Cybertruck", зазначає прес-служба Caviar. Корпус кастомного S24 імітує вид на електропікап зверху - його дах, форму капота, кришку вантажного відсіку і червоний колір ліхтаря.

Це не перший витвір Caviar, присвячений Cybertruck. Ще в 2020 році на хайпі від прем'єри пікапа компанія випустила iPhone 11 Pro з оригінальним корпусом з титану. Тоді ціна також вражала. А сам телефон був зі шматочком космічного корабля на задній кришці.