Caviar выпустила смартфон Samsung S24 Ultra в дизайне под Tesla Cybertruck.

Компания Caviar представила очередную роскошную переделку смартфона. Это Samsung S24 Ultra, которому предали черты электрического пикапа Tesla Cybertruck.

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Что за материал использовали на этот раз, не уточняется, но за телефон в новом корпусе желающим придется выложить от $8 770 за версию на 256 Гб до $9 490 за топовую с объемом памяти 1 Тб.

Для сравнения, стоимость обычного S24 Ultra стартует с 1500 тысяч долларов, а за терабайтную версию S24 Ultra продавцы просят 1900 долларов. Это дороже, чем аналогичные имиджевые продукты от Apple.

Угловатый Samsung - часть коллекции под названием Future, ориентированной на владельцев пикапов Tesla и очков Apple Vision Pro. Смартфон повторяет "четкие линии, чистый металл, геометрический корпус и цвет фар Cybertruck", отмечает пресс-служба Caviar. Корпус кастомного S24 имитирует вид на электропикап сверху - его крышу, форму капота, крышку грузового отсека и красный цвет фонаря.

Это не первое произведение Caviar, посвященное Cybertruck. Еще в 2020 году на хайпе от премьеры пикапа компания выпустила iPhone 11 Pro с оригинальным корпусом из титана. Тогда цена также впечатляла. А сам телефон был с кусочком космического корабля на задней крышке.