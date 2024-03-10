Новый электрический трак под названием Windrose не только внешне похож на грузовик от Илона Маска, но и имеет аналогичный салон с местом водителя посередине.

Китайский стартап Windrose заключил соглашение с французским производителем спортивных товаров Decathlon по использованию их грузовиков в перевозках в Китае. Это первый контракт с крупной компанию, который должен вывести производителя грузовиков на мировой рынок перевозок.

Windrose стремится привлечь не менее 200 миллионов долларов, заявил Bloomberg News основатель и главный исполнительный директор Вэн Хань. Вырученные средства пойдут на исследования, разработку и производство грузовиков Windrose с нулевым уровнем выбросов, которые оснащены технологией автономного вождения.

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Компания планирует начать доставлять клиентам свои грузовики, которые очень похожи на Tesla Semi, в 2024 году. По словам Хана, у нее уже есть 1000 заказов в США и 500 в Китае.

Windrose также разрабатывает грузовик на водородных топливных элементах на основе общей платформы со своим электротраком.

Компания утверждает, что ее грузовики могут проехать 600 километров (370 миль) с полной полезной нагрузкой, а аккумуляторы заряжаются до 65% за 35 минут.

Как видно на фото, Windrose не только внешне похож на Tesla Semi. У них салон аналогичной компоновки – водитель сидит посередине, сиденья рядом нет. При необходимости экспедитор может сесть позади водителя, на кресле-трансформере спального места. Вместо зеркал заднего вида в Tesla Semi и Windrose – экраны, также еще два дисплея играют роль приборной панели и навигации.

Справка о Windrose

Китайская компания Windrose, основана в 2022 году, производит грузовики на заводе Anhui Jianghuai Automotive Group. Она планирует продавать и производить тяжелые грузовики с нулевым уровнем выбросов в Китае, США, Европе и на других рынках. Команда Windrose была основана выпускником Стэнфордского университета Вэн Ханом, который ранее работал главным стратегическим и финансовым директором в ведущей компании по автономным грузовым перевозкам Plus. В Windrose работает более 100 специалистов по научно-исследовательским работам, они запатенетовали более 200 изобретений.

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