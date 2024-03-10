Новий електричний трак під назвою Windrose не лише зовні схожий на вантажівку від Ілона Маска, але й має аналогічний салон з місцем водія посередині.

Китайський стартап Windrose уклав угоду з французьким виробником спортивних товарів Decathlon щодо використання їх вантажівок у перевезеннях в Китаї. Це перший контракт з великою компанію, який повинен вивести виробника вантажівок на світовий ринок перевезень.

Windrose прагне залучити щонайменше 200 мільйонів доларів, заявив Bloomberg News засновник і головний виконавчий директор Вен Хань. Виручені кошти підуть на дослідження, розробку та виробництво вантажівок Windrose з нульовим рівнем викидів, які оснащені технологією автономного водіння.

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Компанія планує почати доставляти клієнтам свої вантажівки, які дуже схожі на Tesla Semi, у 2024 році. За словами Хана, у неї вже є 1000 замовлень у США та 500 у Китаї.

Windrose також розробляє вантажівку на водневих паливних елементах на основі спільної платформи зі своїм електротраком.

Компанія стверджує, що її вантажівки можуть проїхати 600 кілометрів (370 миль) із повним корисним навантаженням, а акумулятори заряджаються до 65% за 35 хвилин.

Як видно на фото, Windrose не лише зовні схожий на Tesla Semi. У них салон аналогічного компонування – водій сидить посередині, сидіння поряд нема. За необхідності експедитор може сісти позаду водія, на кріслі-трансформері спального місця. Замість дзеркал заднього виду у Tesla Semi та Windrose – екрани, також ще два дисплеї відіграють роль приладової панелі та навігації.

Довідка про Windrose

Китайська компанія Windrose, заснована у 2022 році, виробляє вантажівки на заводі Anhui Jianghuai Automotive Group. Вона планує продавати і виробляти важкі вантажівки з нульовим рівнем викидів у Китаї, США, Європі та на інших ринках. Команда Windrose була заснована випускником Стенфордського університету Вен Ханом, який раніше працював головним стратегічним і фінансовим директором у провідній компанії з автономних вантажних перевезень Plus. У Windrose працює понад 100 спеціалістів з науково-дослідних робіт, вони запатентували понад 200 винаходів.

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