Volvo Trucks і Chivas Brothers запускають дворічну пілотну програму, у рамках якої перша в Шотландії електрична напіввантажівка перевозитиме найбільший експортний вантаж країни – шотландський віскі.

Гігант шотландського віскі Chivas Brothers буде експлуатувати тягач Volvo FM Electric 6×2. Він буде тягнути тривісний причіп-фургон при повній вазі автомобіля до 44 тонн.

Volvo FM Electric оснащено трьома електродвигунами, які виробляють потужність 666 к.с. і 2400 Нм постійного крутного моменту.

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Вантажівка Chivas Regal оснащена п’ятьма акумуляторами, які забезпечують запас ходу до 250 км. У комплекті з шістьма акумуляторами (максимум) FM Electric здатний проїхати до 300 км на повному заряді.

Вантажівка, яка використовується в пілотному проекті Chivas Royal, здатна перевозити близько 24 тонн віскі за одну подорож і долати 250-300 миль на день, проїжджаючи принаймні 62 000 миль на рік.

Цією пілотною програмою керуватиме McPherson’s, довгостроковий партнер Chivas Brothers з перевезень. Програма розроблена для того, щоб розкрити всі можливості вантажівок і допомогти галузі зрозуміти, яку користь електрифікація може принести важким вантажівкам у майбутньому.



Цього тижня електрична вантажівка з доставкою скотчу вирушить у свою першу подорож. Chivas Brothers підрахували, що ця одна вантажівка може скоротити викиди на 155 тонн на рік. Вона має на меті скоротити загальний вуглецевий слід на 50% до 2030 року.