Volvo Trucks и Chivas Brothers запускают двухлетнюю пилотную программу, в рамках которой первый в Шотландии электрический грузовик будет перевозить крупнейший экспортный груз страны – шотландский виски.

Гигант шотландского виски Chivas Brothers будет эксплуатировать тягач Volvo FM Electric 6x2. Он будет тянуть трехосный прицеп-фургон при полном весе автомобиля до 44 тонн.

Volvo FM Electric оснащен тремя электродвигателями, производящими мощность 666 л.с. и 2400 Нм постоянного крутящего момента.

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Грузовик Chivas Regal оснащен пятью аккумуляторами, которые обеспечивают запас хода до 250 км. В комплекте с шестью аккумуляторами (максимум) FM Electric способен проехать до 300 км на полном заряде.

Грузовик, используемый в пилотном проекте Chivas Royal, способен перевозить около 24 тонн виски за одно путешествие и преодолевать 250-300 миль в день, проезжая по крайней мере 62 000 миль в год.

Этой пилотной программой будет управлять McPherson's, долгосрочный партнер Chivas Brothers по перевозкам. Программа разработана для того, чтобы раскрыть все возможности грузовиков и помочь отрасли понять, какую пользу электрификация может принести тяжелым грузовикам в будущем.



На этой неделе электрический грузовик с доставкой виски отправится в свое первое путешествие. Chivas Brothers подсчитали, что этот один грузовик может сократить выбросы на 155 тонн в год. Она стремится сократить общий углеродный след на 50% к 2030 году.