Илон Маск объявил, что будет доступна версия с запасом 500 миль.

Первая презентация электрического грузовика Tesla Semi состоялась еще в 2017 году. Его серийное производство откладывалось несколько раз – с 2019 по 2020, а затем и до 2022 года.

Летом 2020 года Tesla выпустила небольшую партию Semi на малосерийном предприятии вблизи Gigafactory Nevada. Однако полноценное производство снова было перенесено на 2022 год из-за ограничений в снабжении аккумуляторами.

Кстати, стала известна новая дата премьеры пикапа Tesla Cybertruck.

Сегодня в сообщении e Twitter Маск сказал, что в этом году Tesla начнет поставлять Tesla Semi с запасом хода 500 миль.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Под "доставкой" можно было бы предположить, что Маск подразумевает отгрузку Tesla клиентам. Компания принимает заказы на грузовик с 2017 года и накопила значительное отставание от графика поставок.

Непонятно, кто первым получит Tesla Semi, но PepsiCo является наиболее вероятным претендентом.

После запуска Tesla Semi в 2017 году PepsiCo разместила один из самых больших заказов для Tesla Semi: 100 электрических грузовиков для пополнения своего автопарка.