Ілон Маск оголосив, що буде доступна версія з запасом ходу 500 миль.

Перша презентація електричної вантажівки Tesla Semi відбулась ще у 2017 році. Її серійне виробництво відкладалося кілька раз – з 2019 до 2020, а потім і до 2022 року.

Влітку 2020 року Tesla випустила невелику партію Semi на малосерійному підприємстві поблизу Gigafactory Nevada. Однак повноцінне виробництво знову було перенесено на 2022 рік через обмеження в постачанні акумуляторів.

До речі стала відома нова дата прем’єри пікапу Tesla Cybertruck

Сьогодні в повідомленні e Twitter Маск сказав, що цього року Tesla почне поставляти Tesla Semi із запасом ходу 500 миль:

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Під “доставкою” можна було б припустити, що Маск має на увазі відвантаження Tesla клієнтам. Компанія приймає замовлення на вантажівку з 2017 року і накопичила значне відставання від графіку поставок.

Незрозуміло, хто першим отримає Tesla Semi, але PepsiCo є найбільш імовірним претендентом.

Після запуску Tesla Semi у 2017 році PepsiCo розмістила одне з найбільших замовлень для Tesla Semi: 100 електричних вантажівок для поповнення свого автопарку.