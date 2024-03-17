Типовий сріблястий колір нержавіючої сталі виявився для деяких власників Tesla Cybertruck Foundathion занадто “нудним”, а тому вони знайшли спосіб, як саме “перефарбувати” кузов електричного пікапа.

Ще коли Cybertruck був на етапі розробки, генеральний директор Tesla Ілон Маск у своїх заявах багаторазово наголошував, що кузов електричного пікапа, який виконано з нержавіючої сталі, майже не піддається фарбуванню.

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Однак, це не спинило власників Cybertruck й майстрів з тюнінгу. На відміну від компанії Tesla, більшість тюнінг-ательє залюбки змінюють колір кузова електричного пікапа, використовуючи не фарбу, а спеціальний вініл.

Нещодавно в мережі з’явились фотографії матового чорного Tesla Cybertruck. Зображеннями поділилось відоме тюнінг-ательє West Coast Customs, однак компанія не розкрила жодних подробиць про обсяг виконаної роботи.

Найбільш помітною зміною є чорне матове покриття, яким вкрили усі кузовні елементи автомобіля. Також цей Cybertruck має тоновані вікна, які не тільки залишають непоміченим водія, але й ідеально гармонують з основним кольором автомобіля.

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Інформації про те, чи збільшували майстри West Coast Customs показники потужності та запасу ходу цього пікапа, немає. Швидше за все, власник забажав лише змінити колір авто, враховуючи те, що навіть колеса залишили стандартними. Також немає жодних даних про вартість такої опції.