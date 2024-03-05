Майстри HeavyDSparks вирішили обладнати Tesla Cybertruck Foundation Series гусеничним ходом та випробувати його в снігу. Однак, ця ідея завершилася повним провалом.

Автівка належить автору YouTube-каналу «Supercar Ron», який нещодавно прославився тим, що керував своїм пікапом у окулярах віртуальної реальності Apple Vision Pro. Він віддав свій електричний пікап команді HeavyDSparks з умовою, що вони можуть робити з його автівкою все, що забажають.

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Цей Tesla Cybertruck - єдина версія, яку Tesla постачає з 30 листопада. Він оснащений трьома електродвигунами, які генерують 845 кінських сил та літій-іонною батареєю на 120 кВт/год, яка повинна була забезпечити їй запас ходу до 512 кілометрів, але власники скаржаться, що реальні показники значно нижчі.

Після того, як автомобіль потрапив в майстерню HeavyDSparks, робітники повністю змінили електрику в авто, обладнали пікап додатковим освітленням, кузов вкрили спеціальною плівкою з оригінальною лівреєю та встановили головну модифікацію – гусениці замість 20-дюймових коліс.

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Для того, аби обладнати Cybertruck гусеничним ходом, команді довелось змінити передній бампер та зняти ще декілька зайвих деталей. Після завершення усіх робіт, автомобіль вирішили протестувати на снігу. Проте, через декілька хвилин після початку руху верхній важіль підвіски не витримав навантаження й зігнувся. Після цього “снігохід” на базі Cybertruck безпомічно зупинився.

Дейв Спаркс – автор проєкту, разом зі своїми робітниками вирішили не зупинятись, й все ж досягти своєї мети. Проте, поки їм це так і не вдалось. Після ремонту важеля підвіски, наступним зламався бовт кріплення рульової рейки.

Після цього майстри приняли рішення відмовитись від оригінальної пневматичної підвіски Tesla й замінити її на абсолютно нову систему підвіски без можливості регулювання висоти.

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Коли здавалося, що все працює ідеально, не витримав привід. Команда розробляє новий план, й задоволена тим, що з ладу виходять лише заводські деталі. Майстри планують замінити їх усі й показати це перетворення в наступній частині, аби врешті-решт, повернути власнику його гусеничний Tesla Cybertrcuk.